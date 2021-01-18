Что писали о победе под Ельцом в 1941 году

Виктор МАГОМЕДХАНОВ,

старший научный сотрудник Центрального музея

Росгвардии, кандидат исторических наук

В декабре 1941 года отечественная и иностранная печать подробно рассказывала о провале планов германского командования на Восточном фронте во время Елецкой наступательной операции.

Например, «Красная звезда» писала: «Когда фашисты захватили Елец, то они оповестили мир, что это крупнейшая их победа. Когда же наши части вырвали Елец у гитлеровцев, то они опять лепечут об «операции местного значения».

По данным советского Информбюро, в боях на Юго-Западном фронте советскими войсками и частями НКВД были разгромлены 95-я и 45-я немецкие пехотные дивизии и освобожден от оккупантов город Елец. Наши войска с успехом применили тактику охвата и окружения немецких частей.

Английский еженедельник «Дейли мейл» вышел с сообщением о самой крупной победе Красной Армии в нынешней войне, говорящей о крахе германского наступления на Москву: «Взятие Тихвина и Ельца имело огромное значение для улучшения коммуникаций Красной Армии».

Американские газеты «Нью-Йорк таймс» и «Нью-Йорк геральд трибюн» высмеивали жалобы немцев на погоду и сравнивали положение Гитлера в декабре 1941-го с положением Наполеона в декабре 1812 года, когда последний потерял армию и не сумел спасти империю.

Характерна реакция на битву под Москвой прессы нейтральных стран. Турецкая газета «Сон телеграф» так комментировала ситуацию на советско-германском фронте: «Советские армии на трех фронтах ринулись в наступление. На севере обратно взяли город Тихвин, находящийся вдоль Ленинградской железной дороги, в центре — город Елец, на востоке от Орла. Можно ожидать, что немецкая армия отступит еще, бросая некоторые территории. То, что немецкое главное командование приостановило зимний поход в России, значит, что оно пока отказалось от захвата Москвы и вторжения на Кавказ».