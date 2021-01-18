Все работы хороши!

Дорогие ельчане! Уважаемые читатели!

Почти весь минувший 2020 год мы знакомили вас с горожанами, которые в период самоизоляции и прочих ограничений, связанных с коронавирусом, не вешали носа, не впадали в депрессию, а занимались творчеством.

В очередной раз убедились, насколько богата талантами наша земля, разнообразен и широк круг увлечений ельчан! Отрадно, что рукоделием с удовольствием занимаются не только люди преклонного возраста, но и молодежь, сохраняющая и приумножающая традиции народных ремесел и промыслов елецкого края.

Работа Любови Трусовой.

Работа Галины Коневой.



Сегодня, подводя итог нашему проекту, выражаем благодарность всем тем, кто стал его участником, кто поделился с читателями «Красного знамени» результатами своего увлечения и даже раскрыл секреты рукоделия, приоткрыл завесу таинства творчества. Вот имена тех, кто в 2020 году радовал нас своими работами:

Елена Цупрова (вязание крючком зверушек), Наталья Александровна Федорова (вязаная скатерть), Татьяна Копытина с дочерью Агатой (игрушки, объемная аппликация), Екатерина Артемьева (вязанные крючком игрушки), Валентина Николаевна Волкова (пасхальные яйца, инкрустированные соломкой), Елена Павловна Удальцова (куклы), Елена Яковлева (все виды вышивок, шитье), Любовь Владимировна Трусова (выпечка тортов «Ежик», «Заяц»), Людмила Николаевна и Юрий Петрович Разинковы (изготовление теплого «Кошкиного дома», разведение розария), Татьяна Павловна Швекова (декорирование бутылок, цветы из капрона, текстильные куклы, фигурки для сада из фанеры), Галина Николаевна Конева (разведение уличных цветов и вышивка их же, в том числе бисером), Анатолий Михайлович Токарев (изготовление авиамоделей, дворцов из цветного картона), Екатерина Зюба (украшения из натуральных цветов и эпоксидной смолы), Екатерина Саввина (поделки из глины), Любовь Анатольевна Иванникова (вышивка бисером), Людмила Ивановна и Ирина Кузины (разбивка розария, выпечка корнуэльских пирогов с яблоками), Елена Шаталова (куклы, цветы из пластичной замши), Ксения Трусова (лепка из пластилина, объемные аппликации), Геннадий Вячеславович Федоров (изготовление деревянных резных наличников, балясин, ажурных металлических столов), Надежда Робертовна Щербакова (кувшины, короба, подставки и многое другое из бумажной лозы), Людмила Владимировна Прокофьева (конфетницы, корзины, шляпки, салфетки и т. д. из джута), Любовь Александровна Демина (куклы), Тамара Куригановна Федорова (картины из соломки, вышивка, вязание), Марина Сергеевна Новикова (светильники из букетов искусственных цветов), Любовь Николаевна Родина (куклы), Елена Осипова (брошки из бисера), Наталия Кириллова (вышивка, куклы, винтажные новогодние игрушки), Юлия Печикина (пасхальные яйца, объемные цветы, композиции), Екатерина Захарова (деревянные браслеты, кухонные принадлежности), Алена Викторовна Стаханова (вышивка бисером, свитфлористика).

Работа Екатерины Саввиной.

Работа Надежды Щербаковой.



Мы понимаем, что выбрать что-то самое-самое из представленного на конкурс невозможно: как говорил известный поэт, все работы хороши. Каждая уникальна уже потому, что выполнена в одном-единственном экземпляре. К сожалению, вторая волна коронавирусной инфекции не позволила нам реализовать нашу первоначальную задумку и устроить выставку всех работ наших участников. Но еще раз увидеть всю эту красоту, сделанную руками талантливых ельчан, и полюбоваться ею все же можно: на нашем сайте, а также в социальных сетях «Одноклас­сники» и «ВКонтакте». Ну а тех, кто не успел представить свои работы на выставку, мы призываем делиться своим творчеством в наступившем году.



С уважением к талантам и мастерству участников проекта

«Выставка «Красного знамени» —

Татьяна Щербатых,

ведущая проекта.