Как ельчанин судился с Аvito и выиграл

Эта история длилась почти полгода — со дня покупки посредством сервиса Аvito дорогостоящего фотоаппарата в июне прошлого года и до последнего заседания суда апелляционной инстанции.

Заказал один, получил другой

Сергей Д. 10 июня прошлого года у одного из пользователей сервиса Аvito (физлица) купил фотоаппарат «Sony Alpha A7 R III» за 90 тысяч рублей. С ООО «КЕХ еКоммерц» (эта компания владеет Аvito) покупатель заключил пользовательское соглашение на предоставление услуги «Безопасная сделка» (Авито Доставка). В соответствии с договоренностью, Аvito через оператора почтовой связи, транспортную компанию АО «ДПД РУС», должен был доставить фотоаппарат в Елец (услуга стоила 2806 рублей).

Покупатель сумму стоимости фотоаппарата и его доставки перечислил ООО «КЕХ еКоммерц» через сбербанковскую карту. Через 5 дней после покупки ему в личном кабинете Аvito сообщили: посылка с «Sony Alpha A7 R III» отправлена из Москвы в Елец. Еще через 8 дней упаковку с аппаратом доставили в местный пункт выдачи посылок АО «ДПД РУС», находящийся в «Стене» (ул. Радиотехническая, 1-а) — об этом покупателя также проинформировали через личный кабинет Аvito.

Сергей Д. 22 июня пришел за посылкой. Но оказалось, что она …уже получена кем-то другим — незнакомец сообщил номер посылки, ему ее и отдали. Сергей понял, что обманут, в тот же день по телефону «горячей линии» позвонил в ООО «КЕХ еКоммерц», попросил не переводить его деньги продавцу фотоаппарата. Но фирма тогда же, 22 июня, деньги перечислила.



Уголовное дело

Покинув елецкий офис АО «ДПД РУС», Сергей Д. тотчас же отправился в полицию писать заявление о мошенничестве. В ходе доследственной проверки нашли получателя посылки, водителя «Яндекс Такси». Тот пояснил, что 22 июня ему на мобильный пришло смс-сообщение с заказом на получение посылки в елецком пункте выдачи АО «ДПД РУС» (в послании был и номер заказа). Поехал, забрал, расписался в накладных. Затем отвез посылку по указанному адресу, но там заказчика не оказалось. Таксист позвонил по номеру, значащемуся в документах на посылку. Абонент ответил, что ждет ее, но живет совершенно в другой части города.

Водитель такси якобы растерялся и, не зная что делать, оставил посылку себе — «ждал, пока с ним свяжутся покупатели».

Следователь ОМВД России по г. Ельцу 27 июля по данному факту возбудила уголовное дело по признакам «мошенничества с причинением значительного ущерба гражданину».



Первая инстанция: отказ

За неделю до возбуждения уголовного дела Сергей Д. подал иск о защите прав потребителя в Елецкий городской суд. Ответчиками выступали ООО «КЕХ еКоммерц» и АО «ДПД РУС», истец просил взыскать с них с учетом задолженности, неустойки, штрафа, компенсации морального вреда и расходов на юриста 268698 рублей 26 копеек.

Суд решением от 15 сентября в удовлетворении иска отказал. Мотивы отказа были такими: товар выдан в соответствии с установленными правилами, услуга оказана надлежащим образом. А в том, что произошла путаница, отправитель посылки не виноват.



Апелляция в пользу пострадавшего

Сергей Д. это решение обжаловал, и судебная коллегия по гражданским делам Липецкого областного суда 2 декабря признала выводы елецкой коллеги неверными (отчасти): покупатель фотоаппарата в данном случае требовать исполнять условия соглашения вправе был только с ООО «КЕХ еКоммерц» — эта фирма не состоит в договорных отношениях с оператором почтовой связи АО «ДПД РУС». Таким образом, вся ответственность на доставке посылки целиком и полностью ложилась на московское ООО.

Апелляционная инстанция постановила, что услуга по доставке была оказана Сергею Д. как раз ненадлежащим образом — товара-то он не получил, понес в связи с этим серьезный материальный ущерб.

В итоге судебная коллегия определила: ООО «КЕХ еКоммерц» заплатить пострадавшему покупателю все же должно. Правда, итоговая сумма оказалась гораздо меньше запрашиваемой истцом — 144298 рублей 26 копеек. Прежней осталась только взыскиваемая сумма стоимости фотоаппарата и его доставки. Рублевый эквивалент неустойки апелляционная инстанция снизила в 6 раз, компенсации морального вреда — в 26, штрафа — в 1,6 раза. Расходы по оплате услуг юриста (30 тысяч рублей) и вовсе «выпали» из общей суммы: истец представил суду ксерокопии договора и чека, подтверждающих оплату юридических услуг. А надо бы подлинники — копия есть копия, документом она де-юре считаться не может.



Что такое Аvito

Аvito — работающая с октября 2007 года интернет-площадка ООО «КЕХ еКоммерц» (дочерней фирмы шведского холдинга Kontakt East Holding AB (publ), созданная для электронной коммерции.

По данным РБК и «Коммерсанта», ежемесячная аудитория Avito — порядка 50 миллионов пользователей, за год на сервисе совершается свыше 60 миллионов сделок. Около 20 миллионов пользователей ежемесячно заходят на Avito с мобильных устройств. «Форбс» считает Avito одной из самых дорогих компаний Рунета.