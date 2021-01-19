Как Москаленко был творцом победы в битве под Ельцом

Адольф ШЕВЕЛЮК,

педагог, г. Москва

Одним из творцов победы в Елецкой фронтовой наступательной операции, прошедшей с 6 по 16 декабря 1941 года, был Кирилл Семенович Москаленко, в то время командовавший конно-механизированной группой, входившей в состав 13-й армии А. М. Городнянского.

Маршал К. С. Москаленко.

Возможность для контрудара

В начале декабря 1941 года штаб Юго-Западного фронта определил, что есть возможность для контрудара группировки противника в районе Ельца. Для этого командование сформировало две конно-механизированные группы. Одной из них (она наносила главный удар из района Тербунов) командовал генерал Ф. Я. Костенко, а другой (предназначенной для вспомогательного наступления) — генерал-майор К. С. Москаленко, о котором и пойдет речь.

Кирилл Семенович был назначен командующим конно-механизированной группы 4 декабря 1941 года. А 6 числа он прибыл в свой штаб, расположенный в селе Колодезское (ныне Краснинский район) и поставил подчиненным задачу: нанести вспомогательный удар с севера от Ельца в направлении сел Казаки, Измалково и города Ливны.



Кто входил

и чем воевали

В группу К. С. Москаленко входили: 307-я стрелковая дивизия (командир — полковник Г. С. Лазько), 55-я кавалерийская дивизия (полковник К. В. Фиксель), 150-я танковая бригада (командир — полковник Б. С. Бахаров), бронепоезд № 2/14 «Борис Петрович» (младший лейтенант В. М. Морозов), 57-я бригада НКВД (полковник М. Г. Соколов) и 132-я стрелковая дивизия (полковник М. М. Мищенко).

Практически все эти части оказались не укомплектованы и слабо вооружены. Например, в 150-й танковой бригаде имелось всего лишь 12 исправных машин. Из них 9 легких — Т-26 и лишь 3 средних Т-34, современных по тому времени. Остальные танки нуждалась в ремонте. Кстати сказать, во время боев в районе Ельца техники сумели запустить еще 10 бронемашин, но все они к концу операции вышли из строя и вновь ремонтировались.

Бронепоезд № 2/14 «Борис Петрович» построили 28 октября 1941 года в паровозном депо Курска. Его оборудовали четырьмя устаревшими орудиями 76-го калибра образца 1891 — 1902 годов и таким же количеством станковых пулеметов «максим». Все это вооружение оставалось в резерве Красной Армии еще со времен революции и Гражданской войны.



Начало операции

Силы, которыми располагала группа К. С. Москаленко, были невелики. К тому же все эти части, отчаянно сопротивляясь, вели оборонительные бои, сдерживая наступление немецких частей, пытавшихся обойти Елец с севера — в районе Слободки, Белевца, Пальна-Михайловки и Рогатово.

Утром 5 декабря 1941 года конно-механизированная группа начала наступление, а входившая в ее состав 307-я стрелковая дивизия приблизилась к селу Хмелинец. Одновременно пешая группа 55-й кавдивизии атаковала гитлеровцев в Тростном, а ее конная составляющая вместе со 150-й танковой бригадой ударила в направлении Хрипуновки, Подхорошего, Хмелинца, Александровки.

Вечером того же дня группой был получен боевой приказ о переходе 13-й армии в наступление всеми силами. На следующий день части под командованием Москаленко успешно продвигались вперед, преодолевая яростное сопротивление врага. Нескольким танкам 150-й танковой бригады при поддержке пехоты даже удалось проникнуть на улицы Ельца. Но гитлеровцы ввели в бой свежие резервы, поскольку думали, что это и есть главное направление удара Красной Армии. В итоге советские солдаты вынужденно отступили, оставив взятые Пищулино, Тростное, Подхорошее, Рогатово.



Перегруппировка

и перелом

Переброска немцами резервов для противостояния группе Москаленко (это было ошибкой врага) позволила успешно развивать основное наступление группы Ф. Я. Костенко южнее Ельца, чего фашисты никак не ожидали.

В ночь на 7 декабря Москаленко тоже бросил своих солдат в атаку. Им вновь удалось выбить неприятеля из Тростного, Пищулино, Рогатово и Телегино. Однако в ходе ожесточенных боев со свежими немецкими силами эти населенные пункты несколько раз переходили из рук в руки. И только 9 декабря в боевых действиях на этом направлении наступил перелом. Группа Москаленко взяла пригородные села Хмелинец, Сазыкино и Александровку. Войска устремились на Казаки и частично на Елец, чем помогли 148-й стрелковой дивизии окончательно очистить наш город от фашистов.

10 декабря бойцы Москаленко в ходе наступления обошли с флангов группировку врага, отходившего на Казаки. В течение 11 и 12 декабря красноармейцы продолжили преследование противника, обойдя село Измалково с севера. Благодаря активным действиям подвижных групп двух генералов К. С. Москаленко и Ф. Я. Костенко в треугольнике Измалково — Успенское — Россошное (два последних села находятся в Орловской области) образовался котел, в котором оказались значительные силы гитлеровцев.



Завершение разгрома

В районе села Слобода (Измалковский район) враг, отступая, бросил обоз — свыше сотни автомашин. В них закончилось горючее, но все автомобили оставались в рабочем состоянии и даже оказались доверху загружены награбленным у советских людей имуществом. Среди трофеев особую гордость красноармейцев вызывали автобусы с надписью: «Экспресс-Берлин» — своеобразный знак грядущей Победы.

В районе окружения велись ожесточенные бои. Немцы несколько раз пытались идти на прорыв. Бывший командир полка 134-й немецкой пехотной дивизии Кунце вспоминал: «При первых проблесках зари советские пулеметы открыли огонь по немецким батальонам, изготовившимся к прорыву. Моральное впечатление от разрывов мин нового оружия — «катюш», которые открыли тоже огонь по голодным, замерзшим и переутомленным немецким частям, было очень велико в результате шума, воя и сплошных попаданий».

У деревни Давыдовки часть фашистов, прикрываясь согнанными русскими женщинами и детьми, сумела вырваться из окружения. Красноармейцы вынуждены были пропустить врага. Но большая часть попавших в котел солдат была убита или сдалась в плен.



Итоги Елецкой операции

Соединениями подвижной конно-механизированной группы К. С. Москаленко за время наступления с 4 по 14 декабря было уничтожено до 2,5 тысячи солдат и офицеров противника. Захвачено в качестве трофеев 36 орудий, 40 пулеметов, 30 минометов, 180 автомашин, 270 повозок и другое имущество. Освобождено 170 (!) населенных пунктов. Это был первый крупный успех Красной Армии во время фронтовой наступательной операции, завершившийся окружением и уничтожением группировки вермахта. Елецкая наступательная операция стала, пожалуй, наиболее эффективной частью битвы за Москву.

Начальник немецкого Генштаба сухопутных войск Ф. Гальдер с грустью записал в своем дневнике 15 декабря 1941 года: «Командование войск на участке фронта между Тулой и Курском потерпело банкротство».

Что же касается генерала К. С. Москаленко, то впоследствии он стал командармом, участвовал в освобождении Киева и стран Восточной Европы.

Командующий войсками 1-го Украинского фронта И. С. Конев писал про него: «Москаленко — волевой и решительный командир. Много работает, не считаясь со временем и своим здоровьем. Тактически грамотен. Лучше умеет наступать, чем обороняться. При осложнении обстановки малоустойчив…».



Черты

его характера

Кирилл Семенович Москаленко (1902 — 1985) прошел путь от рядового красноармейца до маршала СССР. Был заместителем министра обороны страны. Он дважды Герой Советского Союза. Первую звезду получил на войне за форсирование Днепра. Удостоен семи орденов Ленина, пяти — Красного Знамени, двух — Александра Суворова и многих других наград. При всем при этом еще в годы Великой Отечественной И. С. Конев заметил «малоустойчивость» Москаленко.

В послевоенное время Кирилл Семенович командовал армией в Прикарпатском военном округе, а с августа 1948 года возглавлял войска Московского района ПВО. Был он и среди тех военных, кто под руководством маршала Г. К. Жукова арестовывал Л. П. Берию в июне 1953 года. Но спустя всего 4 года именно Москаленко поддержал Н. С. Хрущева во время отстранения Жукова от власти и смещения с должности министра обороны. Более того, Москаленко активно выступал с обвинениями в адрес Жукова (который до того момента очень хорошо относился к своему подчиненному) на заседании пленума ЦК КПСС. При этом и Хрущев оставил о Москаленко не очень лестный отзыв в своих воспоминаниях «Время. Люди. Власть»: «Плохие его стороны — нервозность, неуравновешенность, вспыльчивость, грубость». Вот таким разным был Кирилл Семенович при жизни.