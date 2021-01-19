Русский Златоуст из Ельца

Роман ДЕМИН,

roman@kznam.ru

В самом конце прошлого года в Ельце как-то незаметно прошло важное событие — 220-летие со дня рождения Ивана Алексеевича Борисова, знаменитого архипастыря Русской православной церкви, преосвященного архиепископа Иннокентия Херсонского и Таврического.

Святитель Иннокентий, архиепископ Херсонский.

Пошел

по стопам отца

Он появился на свет 15 декабря (27 нов. стиль) 1800 года в семье уважаемого елецкого священника Успенского храма Алексея Борисовича Борисова и его супруги Анилины Гавриловны (оба покоятся на старом елецком кладбище).

Дом Борисовых стоял на Введенском спуске рядом с одноименной церковью. С раннего детства Иван (он был самым младшим — четвертым ребенком в семье) не отличался крепостью здоровья, зато был очень любознательным мальчиком. В 10-летнем возрасте поступил во 2-й класс Воронежского духовного училища, но вынужден был прервать учебу из-за заболевания оспой, которое едва не стоило ребенку жизни.

Но в 1812 году он продолжил образование уже в Орловской духовной семинарии, которую блестяще закончил в 1819 году. Как лучшего ученика его направили учиться в Киевскую духовную академию.

С августа 1823 года он в свои 23 года (!) назначен на должность инспектора и профессора церковной истории и греческого языка Александро-Невского училища в Санкт-Петербурге. Здесь принял пострижение в монашество с именем Иннокентия, был рукоположен в иеродиаконы и иеромонахи. Еще через три года (16 марта 1826) его возвели в сан архимандрита.



Доктор богословия

Отец Иннокентий оставался не только замечательным педагогом (говорят, он мог блестяще и просто объяснить студентам самые сложные богословские темы), но и оратором, проповедником, публицистом, издателем. С 1829 года наш земляк получает высшую ученую степень — доктор богословия, а год спустя он становится ректором и профессором Киевской духовной академии. Здесь добивается отмены преподавания богословия на латинском языке, что дает новый толчок к развитию русской теологии.

Впрочем, путь его служения не был усыпан только розами. У него имелись влиятельные недруги из числа наиболее консервативного духовенства. Они пытались скомпрометировать отца Иннокентия, даже устраивали «секретное дознание» по поводу его деятельности. Но в итоге происки врагов, по большому счету, провалились. Следствие доказало правоту нашего земляка.



Архиепископ

С 1 марта 1840 года Иннокентий назначен епископом Вологодской епархии, а спустя 9 месяцев (31 декабря) 1840 года его переводят в Харьковскую епархию. И там, и там он много внимания уделял образованию и благополучию простых сельских священников. А еще много потрудился, восстанавливая монастыри и скиты, зарекомендовал себя вдумчивым краеведом и историком.

Его авторитет оказался на высоте не только в церковной среде. К наставлениям преосвященного очень внимательно прислушивались такие деятели культуры, как Н. В. Гоголь, С. П. Швырев, М. П. Погодин, И. В. Киреевский, А. С. Хомяков. Тот же Николай Васильевич Гоголь с трепетом и почтением относился к советам епископа, спрашивал его благословения на совершение паломничеств.

В 1845 году пастыря-иерарха снова повысили «За отличное управление Харьковской епархией», возведя в сан архиепископа, а через три года он стал владыкой Херсоно-Таврической епархии.



Мужественный пастырь

Во время Крымской войны (1853 — 1856 годов) архиепископ Иннокентий не раз проявлял беспримерное мужество.

Так, новороссийский и бессарабский генерал-губернатор Н. Н. Анненков 17 апреля 1854 года писал вышестоящему руководству о том, что ежедневные богослужения, проводимые архиепископом и подчиненным ему духовенством, «во время пятисуточной стоянки неприятельских эскадр на Одесском рейде и бомбардирования города», а также слова и речи владыки «без сомнения, содействовали к одушевлению обывателей и к поддержанию в городе… спокойствия и порядка».

Архиепископ бесстрашно посещал места боев. Например, во время обороны Севастополя, пересекал на буксире здешнюю бухту, не обращая внимания на огонь противника. Совершал богослужения в походных храмах. Своими проповедями он воодушевлял русских солдат, утешал раненых и умирающих.



Его заслуги

и награды

После войны Иннокентий Херсонский объехал всю епархию и провел богослужения в городах, подвергшихся наибольшему разрушению. Он изыскивал средства для восстановления храмов и монастырских обителей, поддерживал нуждающихся, по-прежнему вселял в людей надежду.

За свои труды во время Крымской кампании преосвященный награждался не только церковным, но и высшим руководством страны. Еще бы, ведь влияние его личности распространялось на самые разные сферы: научную, церковную, государственную, общественную. Не случайно его называли русским Златоустом. О широте кругозора святителя и его заслугах говорят многочисленные звания и награды. Он был членом Святейшего Правительствующего Синода, академиком Императорской академии наук, Археологического и Русского географического обществ, а также Вольного экономического, а еще кавалером орденов святых Александра Невского, Владимира 2-й степени, Анны 1-й степени, греческого ордена Спасителя 1-й степени.



Память

Есть свидетельства, что Иннокентий Херсонский всегда помнил о своей малой родине и нередко приезжал в Елец. Будто бы в последний раз он наведался сюда всего за несколько месяцев до своей кончины.

Но как бы там ни было, последнюю службу он провел 21 апреля 1857 года в Евпатории. После церковной литургии совершил панихиду на братской могиле павших воинов.

Иннокентий Херсонский скончался в четвертом часу утра 26 мая 1857 года после непродолжительной болезни.

Спустя 140 лет после его кончины (1997 год) Украинская православная церковь Московского Патриархата причислила архиепископа к лику святых. А 8 декабря 2005 года по благословению патриарха Московского и всея Руси Алексия II его имя внесено в месяцеслов РПЦ. Наконец, 30 ноября 2017 года архиерейский собор РПЦ благословил общецерковное почитание святителя Иннокентия, архиепископа Херсонского.

В сентябре 2013 года в Одессе рядом с кафедральным собором открыт памятник нашему земляку, а в 1916 году в городке Раздельная (Одесская обл.) улица Горького переименована в ул. Св. Иннокентия. В Ельце о нашем славном земляке, увы, пока ничто не напоминает.