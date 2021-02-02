Журналист с большой буквы

Писать о человеке, который остался в памяти светлым воспоминанием, одновременно приятно и горько. Приятно от того, что встреча с ним произошла в молодые годы, когда ты нуждался в общении с опытным, отзывчивым и добрым наставником. И горько, потому что его уже нет…

Журналист «Красного знамени» В. Г. Стебаков.



Запах

типографской краски

В конце 60-х годов прошлого века Виктор Григорьевич Стебаков работал ответственным секретарем елецкой городской газеты «Красное знамя». Ее редакция тогда находилась на втором этаже здания нынешней городской типографии. Дом старинный, красивой архитектуры, с высокими потолками и большими окнами.

Поднимаясь по каменным ступеням лестницы с тетрадкой своих первых стихов, я в то время чувствовал, что делаю первые шаги в некий мир профессионалов, обладающих даром, данным далеко не каждому человеку.

За спиной сидящего у двери вахтера стрекотали типографские станки, распространявшие терпкий запах газетной краски. В открытые окна доносился гул проезжавших по улице Советской машин. Из полуоткрытой двери печатного цеха слышались голоса.



«Вы к кому?»

«Вы к кому?» — остановил меня приятный мужской баритон. Подняв голову, увидел человека, стоящего на лестничной площадке прямо надо мной. Добрая, открытая улыбка обнадежила. И я, стряхнув неуверенность, объяснил ему цель прихода в редакцию. «О! Стихи?! Тогда это ко мне», — произнес незнакомец доброжелательно и пригласил в свой рабочий кабинет.

В маленькой комнате ответственного секретаря мой обаятельный собеседник представился: «Виктор Григорьевич Стебаков — руководитель литературной группы редакции газеты «Красное знамя».

Стройный, среднего роста, с небольшими залысинами на широком лбу и с выправкой, в которой чувствовался кадровый военный. Последнюю догадку косвенно подтверждали орденские планки на его груди.

Завязалась беседа, продолжавшаяся более часа. При этом было так интересно, что вовсе не чувствовалась разница в возрасте: я, старшеклассник, а он, как выяснилось, участник Великой Отечественной войны. Наверное, это потому, что Виктор Григорьевич умел внимательно слушать собеседника. Он взял мою тетрадь, раскрыл и пробежал по ее страницам острыми глазами профессионала. Тут же одобрительно отозвался о первых моих стихотворных опытах.



Рабкор стал военным корреспондентом

Позже, когда я влился в литературное объединение, которым руководил Стебаков, мы с ним стали друзьями. Виктор Григорьевич откровенно рассказывал мне о своей жизни, о том, как стал журналистом.

Он родился в 1912 году в городе Липецке. С детства увлекался литературой, в особенности поэзией. После окончания школы учился на рабфаке. Затем закончил курсы рабочих корреспондентов, после чего (в 1932 году) его направили заведовать отделом писем, культуры и быта в редакцию газеты «Знамя Ленина» (г. Ливны Орловской области).

Работа в печатном издании увлекла парня, и вскоре благодаря трудолюбию и таланту он стал ответственным секретарем газеты, считай вторым человеком после редактора! Собирался продолжить образование в московском литературном институте, но грянула Великая Отечественная война. И уже через месяц после ее начала В. Г. Стебаков сменил гражданский костюм на военную форму, став корреспондентом дивизионной газеты «Звезда Советов».



Гвардеец

и орденоносец

В составе 120-й стрелковой дивизии Виктор Григорьевич участвовал в героической обороне Москвы. Не раз лейтенант Стебаков бывал на передовой, участвовал в боевых действиях. Личным примером, а также с помощью своих публикаций в газете воодушевлял советских бойцов на борьбу с фашистами. Здесь получил свои первые награды — орден Красной Звезды и медаль «За оборону Москвы».

Он прошел всю войну, заслужив звание гвардии капитана и должность заместителя редактора дивизионной газеты «Звезда Советов». В победном 1945 году грудь отважного офицера украшали 3 ордена Красной Звезды и 9 медалей.

Виктор Григорьевич демобилизовался из рядов Советской Армии в 1948 году и приехал в Елец по приглашению редакции газеты «Красное знамя». С той поры и до самой своей смерти оставался предан любимой «Краснознаменке» и профессии журналиста-газетчика.



Взращивал таланты

В. Г. Стебаков начинал в городской газете литературным сотрудником, работал заведующим промышленно-транспортным отделом, ответственным секретарем, заместителем редактора. Но какую бы должность ни занимал, его отличали искренний интерес к делу, высокий профессионализм, чуткость к людям, умение прийти на помощь, за что он пользовался большим авторитетом у коллег, среди друзей и товарищей.

Виктор Григорьевич многие годы добровольно возглавлял литературную группу «Красного знамени». В нее входили как молодые елецкие авторы, так и опытные литераторы. Горжусь, что вместе со Стебаковым (я тогда был еще начинающим поэтом) участвовал в проведении встреч с читателями, творческой молодежью, любителями русского языка и словесности, прозы и поэзии.

Виктор Григорьевич отличался большой работоспособностью, организаторским даром и оставался для всех членов литгруппы наставником и журналистом с большой буквы. Именно благодаря ему, а также его неустанной заботе, в Ельце взросло целое поколение талантливых прозаиков и поэтов.