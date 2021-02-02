Творец чарующих мелодий

Владимир ПЕРЦЕВ

На днях исполнилось 80 лет елецкому композитору, профессору ЕГУ им. И. А. Бунина, заслуженному работнику культуры России В. А. Завальному.



Музыкант с детских лет

В календарях-справочниках «События и даты липецкого края» за 2011 и 2016 годы В. А. Завальный отмечен как выдающийся деятель культуры и образования Липецкой области. И это вполне справедливо, потому что две основные линии шли, не прерываясь, через всю его жизнь: музыкальное творчество и преподавательская деятельность.

Будущий композитор и педагог родился в год начала Великой Отечественной войны в Хабаровском крае. Однако становление его как человека и музыканта происходило на Донбассе. Семья Завальных переехала туда в 1947 году. Там Валерий получил музыкальное образование. И в 1961 году после окончания Луганского музыкального училища началась его преподавательская деятельность в Краснодонской музыкальной школе.

Примерно с 30 лет В. А. Завальный начал сочинять музыку, это увлечение еще более окрепло после того, как в 1974 году он окончил дирижерско-оркестровый факультет Краснодарского института культуры. В начале 90-х годов Валерий Ананьевич работал директором музыкальной школы.



Из Донбасса — в Елец

Однако события, связанные с кризисными явлениями того времени, подтолкнули музыканта к тому, чтобы принять предложение, поступившее из ЕГУ им. И. А. Бунина: с 1996 года В. А. Завальный начал преподавать в нашем университете. Его опыт и знания оказались востребованными. В 2001 году Валерий Ананьевич стал кандидатом педагогических наук, а с 2007 года — профессором ЕГУ им. И. А. Бунина. О его педагогическом таланте можно судить уже потому, что 9 студентов Валерия Ананьевича в разные годы становились лауреатами международных и всероссийских музыкальных конкурсов. Впрочем, сам В. А. Завальный не только учил наукам, но и собственным примером показывал своим воспитанникам то, как можно ставить перед собой большие задачи и как их можно успешно решать. За годы творчества он многократно становился лауреатом международных и всероссийских конкурсов и фестивалей в номинации «Композитор»: в 1978 году — в Киеве, в 2001 году — в Волгограде, в 2011 году — в Санкт-Петербурге. Дважды в 2004 и 2005 годах композитор становился лауреатом воронежского фестиваля духовной песни «Ковчег», а в 2006 году завоевал его гран-при. Кроме того, В. А. Завальный — лауреат областной премии имени К. Москаленко, которой отмечают лучших музыкантов.



Награды композитора

Отмечая эти успехи, мы уже говорим в основном о результатах композиторской деятельности В. А. Завального. А сделано им немало. За полвека творчества Валерий Ананьевич сочинил более 300 произведений инструментальной музыки (для баяна, аккордеона, фортепьяно) и вокальной (песни и романсы).

Вокальные сочинения, побеждавшие на конкурсах и фестивалях, композитор написал на стихи И. Бунина, С. Есенина, Н. Доризо, а также елецких поэтов Т. Лапиной, И. Семенюты, Н. Севериной, В. Фалина и других.

В 1999 году В. А. Завальный сочинил на слова В. Гутенева гимн Елецкого государственного университета им. И. А. Бунина. И все торжественные мероприятия в этом вузе с тех пор начинаются с его исполнения.

Принял участие Валерий Ананьевич и в конкурсе по написанию гимна Союза городов воинской славы России, в который входит наш Елец. Свои работы на него представили 26 композиторов из разных уголков России. Сочинение В. А. Завального при подведении итогов названо в числе лучших: он стал лауреатом и награжден медалью Союза городов воинской славы «За активную патриотическую деятельность». Затем эта конкурсная награда была дополнена еще и вручением знака «Елец — город воинской славы».



Работа не прекращается

О елецком композиторе В. А. Завальном без натяжки можно сказать, что его творчество известно не только широкому кругу российских музыкантов, но и за рубежом. Ведь лучшие его произведения опубликованы издательствами Москвы и Киева. Ими выпущено около десяти сборников пьес и песен для детей и взрослых. Так, последний из них — сборник духовных песен «Ковчег» — вышел в московском издательстве «Владос» в прошлом 2020 году. Здесь же готовится к печати в 2021 году сборник пьес для фортепьяно «Мелодии чарующие звуки».

В рецензии на эти произведения Т. А. Хренникова (внука Т. Н. Хренникова) говорится: «Альбом детских пьес для фортепьяно «Мелодии чарующие звуки» елецкого композитора Валерия Завального вновь продемонстрировал его высокий профессионализм, мелодический дар и подлинную любовь к инструменту, при помощи которого начинают свой творческий путь многие музыканты. Пьесы яркие, разнохарактерные, образные. Поэтому очень нужны молодому поколению, посвятившему свою жизнь музыке».

Все это верно, как и то, что сам В. А. Завальный посвятил свою жизнь музыке.