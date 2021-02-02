новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Горожане

Творец чарующих мелодий

0 4

Владимир ПЕРЦЕВ

На днях исполнилось 80 лет елецкому композитору, профессору ЕГУ им. И. А. Бунина, заслуженному работнику культуры России В. А. Завальному.


Музыкант с детских лет

В календарях-справочниках «События и даты липецкого края» за 2011 и 2016 годы В. А. Завальный отмечен как выдающийся деятель культуры и образования Липецкой области. И это вполне справедливо, потому что две основные линии шли, не прерываясь, через всю его жизнь: музыкальное творчество и преподавательская деятельность.
Будущий композитор и педагог родился в год начала Великой Отечественной войны в Хабаровском крае. Однако становление его как человека и музыканта происходило на Донбассе. Семья Завальных переехала туда в 1947 году. Там Валерий получил музыкальное образование. И в 1961 году после окончания Луганского музыкального училища началась его преподавательская деятельность в Краснодонской музыкальной школе.
Примерно с 30 лет В. А. Завальный начал сочинять музыку, это увлечение еще более окрепло после того, как в 1974 году он окончил дирижерско-оркестровый факультет Краснодарского института культуры. В начале 90-х годов Валерий Ананьевич работал директором музыкальной школы.

В. А. Завальный.


Из Донбасса — в Елец

Однако события, связанные с кризисными явлениями того времени, подтолкнули музыканта к тому, чтобы принять предложение, поступившее из ЕГУ им. И. А. Бунина: с 1996 года В. А. Завальный начал преподавать в нашем университете. Его опыт и знания оказались востребованными. В 2001 году Валерий Ананьевич стал кандидатом педагогических наук, а с 2007 года — профессором ЕГУ им. И. А. Бунина. О его педагогическом таланте можно судить уже потому, что 9 студентов Валерия Ананьевича в разные годы становились лауреатами международных и всероссийских музыкальных конкурсов. Впрочем, сам В. А. Завальный не только учил наукам, но и собственным примером показывал своим воспитанникам то, как можно ставить перед собой большие задачи и как их можно успешно решать. За годы творчества он многократно становился лауреатом международных и всероссийских конкурсов и фестивалей в номинации «Композитор»: в 1978 году — в Киеве, в 2001 году — в Волгограде, в 2011 году — в Санкт-Петербурге. Дважды в 2004 и 2005 годах композитор становился лауреатом воронежского фестиваля духовной песни «Ковчег», а в 2006 году завоевал его гран-при. Кроме того, В. А. Завальный — лауреат областной премии имени К. Москаленко, которой отмечают лучших музыкантов.


Награды композитора

Отмечая эти успехи, мы уже говорим в основном о результатах композиторской деятельности В. А. Завального. А сделано им немало. За полвека творчества Валерий Ананьевич сочинил более 300 произведений инструментальной музыки (для баяна, аккордеона, фортепьяно) и вокальной (песни и романсы).
Вокальные сочинения, побеждавшие на конкурсах и фестивалях, композитор написал на стихи И. Бунина, С. Есенина, Н. Доризо, а также елецких поэтов Т. Лапиной, И. Семенюты, Н. Севериной, В. Фалина и других.
В 1999 году В. А. Завальный сочинил на слова В. Гутенева гимн Елецкого государственного университета им. И. А. Бунина. И все торжественные мероприятия в этом вузе с тех пор начинаются с его исполнения.
Принял участие Валерий Ананьевич и в конкурсе по написанию гимна Союза городов воинской славы России, в который входит наш Елец. Свои работы на него представили 26 композиторов из разных уголков России. Сочинение В. А. Завального при подведении итогов названо в числе лучших: он стал лауреатом и награжден медалью Союза городов воинской славы «За активную патриотическую деятельность». Затем эта конкурсная награда была дополнена еще и вручением знака «Елец — город воинской славы».


Работа не прекращается

О елецком композиторе В. А. Завальном без натяжки можно сказать, что его творчество известно не только широкому кругу российских музыкантов, но и за рубежом. Ведь лучшие его произведения опубликованы издательствами Москвы и Киева. Ими выпущено около десяти сборников пьес и песен для детей и взрослых. Так, последний из них — сборник духовных песен «Ковчег» — вышел в московском издательстве «Владос» в прошлом 2020 году. Здесь же готовится к печати в 2021 году сборник пьес для фортепьяно «Мелодии чарующие звуки».
В рецензии на эти произведения Т. А. Хренникова (внука Т. Н. Хренникова) говорится: «Альбом детских пьес для фортепьяно «Мелодии чарующие звуки» елецкого композитора Валерия Завального вновь продемонстрировал его высокий профессионализм, мелодический дар и подлинную любовь к инструменту, при помощи которого начинают свой творческий путь многие музыканты. Пьесы яркие, разнохарактерные, образные. Поэтому очень нужны молодому поколению, посвятившему свою жизнь музыке».
Все это верно, как и то, что сам В. А. Завальный посвятил свою жизнь музыке.

Вам также могут понравиться Еще от автора

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности
More Stories

Героический диверсант и партизан из Ельца

Как мы с мужем в телешоу снимались

В. Г. Дурнев: фото должно нести радость!

Легендарный Харченко

Они ежедневно спасают жизни людей

1 из 17