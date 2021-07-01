Руководитель клуба «Копье» провел «Диалог на равных» с елецкой молодежью

«Диалог на равных» состоялся с руководителем клуба военно-исторической реконструкции «Копье», организатором международного фестиваля «Русборг» Павлом Семеновым и молодыми жителями Ельца. Основными темами встречи стали организация крупных событий и грантовая поддержка. Ельчане могли принять участие в беседе как в очном формате, так и онлайн, встреча транслировалась в социальных сетях.

Павел Семенов рассказал об особенностях организации фестиваля «Русборг», привлечении участников и работе с аудиторией. Также он поделился планами на будущее. «Для себя мы решили, что построим самую большую в Европе реплику раннесредневековой крепости X века. За базу взята датская крепость Аггерсборг. Это будет постоянно действующий объект, на котором все любители реконструкции смогу реализовать уже свои проекты. Кроме того, крепость может стать туристической базой со своей исторической атмосферой», – считает Павел Семенов.

Участники встречи также поговорили о поддержке молодежи, НКО и грантовых конкурсах. Павел Семенов отметил, что мер поддержки оказывается много и любые идеи молодых людей поддерживаются. Дискуссионные студенческие клубы «Диалог на равных» – это проект Федерального агентства по делам молодежи, который реализуется в рамках национального проекта «Образование» федерального проекта «Социальная активность», направленного на решение задач Указа Президента Российской Федерации. Цель проекта — показать студентам на примере успешных и известных людей, что современная Россия – это страна возможностей, где можно добиться успеха в любой сфере и в любом регионе независимо от места рождения и социального статуса молодого человека.

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов на встречах со студентами также часто делится своим личным опытом. «Во главе угла стоит правильная мотивация. Человек должен четко понимать, кем он хочет стать и каких результатов желает добиться. Это понимание поможет преодолеть многие трудности, возникающие на жизненном пути. Важные слагаемые успеха – правильный круг общения, хорошие наставники и умение бороться с ленью», – считает Игорь Артамонов.