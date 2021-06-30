Окончание школьной главы

В Ельце в городском парке прошел выпускной бал одиннадцатиклассников.

Около 500 молодых ельчан и их педагогов под торжественные речи ведущих прошлись по красной ковровой дорожке. Девушки в роскошных вечерних платьях, юноши в элегантных классических костюмах, музыка, смех, радостные лица — все это сопровождало яркий, запоминающийся праздник.

Начался волнительный для вчерашних школьников и их родителей вечер с видеообращения Президента России В. В. Путина. Затем виновников торжества приветствовали глава Ельца Е. В. Боровских и председатель горсовета депутатов В. Н. Никонов.

— Какие у нас прекрасные выпускники! Красивые, с горящими глазами, талантливые, — отметил Е. В. Боровских. — Ни в коем случае не позволяйте никаким жизненным ситуациям забрать у вас позитив и победный настрой. К своей мечте двигайтесь целенаправленно. Прославляйте елецкую землю своими достижениями, а мы будем гордиться вами.

Председатель ассоциации родительской общественности Л. Ю. Комлик, представитель совета отцов Н. В. Спесивцев, епископ Елецкий и Лебедянский Максим пожелали выпускникам успехов во всех начинаниях и всегда с теплотой в душе вспоминать школу и любимых педагогов.

В городском парке любой желающий мог пройти выпускной квест по QR-коду, сфотографироваться в оригинальных фотозонах. Особенное внимание ельчан привлекли большие крылья из перьев с цветами и подсветкой — видимо, символ полета к юношеским мечтам. Также работали аттракционы, стойки с мороженым и сладкой ватой.

В разгар веселья в городской парк въехала колонна мотоциклистов. Их появление было символично. В прошлые выходные в нашем городе состоялся масштабный мотофестиваль. Байкеры поздравили ребят и пригласили их на концертную рок-программу.

По традиции выпускники загадали желания и выпустили разноцветные воздушные шары в небо. Одним из трогательных моментов вечера стал школьный вальс. Глядя на кружащиеся пары юношей и девушек, присутствующие вспомнили свои выпускные вечера. На глаза учителей и родителей наворачивались слезы, ведь их дети теперь стартуют во взрослую жизнь.

Началась дискотека. Диджей Артур Круза крутил популярные молодежные хиты. Кавер-группа «Райком» исполнила песни нынешних и прошлых лет и нашла живой отклик публики. Собравшиеся гости подпевали артистам и энергично двигались под музыку.

Завершился выпускной бал световым и огненным шоу от творческих коллективов города «Flame» и «Вдохновение».

— Очень ждала этот праздник и переживала, что из-за пандемии его могут отменить и у нас не будет красивого и торжественного мероприятия, которое подведет итоги 11 лет школьной жизни, — поделилась своими впечатлениями выпускница школы № 12 Наталья Селезнева. — Мне очень понравилась концертная программа, идея с ковровой дорожкой и фотозоны. Считаю, что мы заслужили все это, ведь прошли через нелегкое испытание — ЕГЭ. Я сдавала русский язык, профильную математику и обществознание. Результаты первых двух экзаменов уже известны, и они меня очень порадовали. Все идет так, как задумала. В будущем хочу реализовать себя в сфере экономики.