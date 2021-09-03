Единовременную денежную выплату в размере 10 000 рублей получат около 376 тысяч пенсионеров региона

Отделение Пенсионного фонда по Липецкой области разъясняет, что в соответствии с Указом Президента России единовременная денежная выплата в размере 10 тысяч рублей будет произведена всем получателям пенсий в сентябре 2021 года. Таким образом, всем пенсионерам, которые по состоянию на 31 августа 2021 года получают страховые пенсии или пенсии по государственному пенсионному обеспечению, будут выплачены деньги.

Выплата полагается как работающим, так и неработающим пенсионерам, получающим государственные, страховые и социальные пенсии (в т.ч. пенсии по инвалидности и потере кормильца). Если пенсионер получает сразу две пенсии (из Пенсионного фонда России и силового ведомства), то единовременную выплату тоже предоставит ПФР. Если пенсию выплачивает другое ведомство, оно же назначит новую выплату в 10 тысяч рублей.

Обращаться в Пенсионный фонд и подавать заявления на выплату нет необходимости, она будет произведена на основании документов, содержащихся в выплатном деле. Обращаем внимание, что средства выплачиваются тем же способом, что и ежемесячная пенсия: путем вручения выплаты почтальоном на дому или на почте либо путем зачисления на счет в кредитной организации.2