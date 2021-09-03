ПОКУШАВШИЕСЯ НА БАЛКИ

Елецкие транспортные полицейские завершили расследование уголовного дела о попытке хищения деталей с грузовых составов. Фигуранты обвиняются в разоборудовании 38 железнодорожных полувагонов.

Следственным отделением Елецкого линейного отдела МВД России на транспорте завершено расследование уголовного дела о хищении с грузового состава 38 стальных балочек опорных авторежима (так официально называется важная составная часть вагонов для перевозки разного рода грузов).

В ходе предварительного следствия было установлено, что два жителя Липецкой области вступили в преступный сговор и решили поправить свое материальное положение за счет хищения черного металла. На автомобиле одного из злоумышленников, прихватив необходимый инструмент, приятели отправились в парк отстоя поездов на станции «Чугун-2» (это под Липецком), где находился железнодорожный состав.

Воспользовавшись отсутствием охраны, злоумышленники приступили к разоборудованию грузовых полувагонов — снятию металлических балочек опорных авторежима. Подобная разукомплектация, к слову, может, в частности, повлиять на эксплуатационные характеристики состава и на безопасность ж/д движения в целом.

Во время погрузки деталей в автомобиль сообщников задержали сотрудники линейного отделения полиции на железнодорожной станции Липецк, проводившие мероприятие, направленные на предотвращение преступных деяний на ж/д объектах обслуживания. У злоумышленников изъяли 38 балочек на сумму свыше 50 тысяч рублей.

В отношении этих граждан следственным отделением Елецкого линейного отдела МВД России на транспорте было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 158 УК РФ («Покушение на кражу группой лиц по предварительному сговору»).

Расследование уголовного дела уже завершено, его материалы переданы в суд.

Штаб Елецкого ЛО МВД России на транспорте.