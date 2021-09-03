новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Важно

ПОКУШАВШИЕСЯ НА БАЛКИ

0 2

Елецкие транспортные полицейские завершили расследование уголовного дела о попытке хищения деталей с грузовых составов. Фигуранты обвиняются в разоборудовании 38 железнодорожных полувагонов.

Следственным отделением Елецкого линейного отдела МВД России на транспорте завершено расследование уголовного дела о хищении с грузового состава 38 стальных балочек опорных авторежима (так официально называется важная составная часть вагонов для перевозки разного рода грузов).

В ходе предварительного следствия было установлено, что два жителя Липецкой области вступили в преступный сговор и решили поправить свое материальное положение за счет хищения черного металла. На автомобиле одного из злоумышленников, прихватив необходимый инструмент, приятели отправились в парк отстоя поездов на станции «Чугун-2» (это под Липецком), где находился железнодорожный состав.

Воспользовавшись отсутствием охраны, злоумышленники приступили к разоборудованию грузовых полувагонов — снятию металлических балочек опорных авторежима. Подобная разукомплектация, к слову, может, в частности, повлиять на эксплуатационные характеристики состава и на безопасность ж/д движения в целом.  

Во время погрузки деталей в автомобиль сообщников задержали сотрудники линейного отделения полиции на железнодорожной станции Липецк, проводившие мероприятие, направленные на предотвращение преступных деяний на ж/д объектах обслуживания. У злоумышленников изъяли 38 балочек на сумму свыше 50 тысяч рублей.

В отношении этих граждан следственным отделением Елецкого линейного отдела МВД России на транспорте было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 158 УК РФ («Покушение на кражу группой лиц по предварительному сговору»).

Расследование уголовного дела уже завершено, его материалы переданы в суд.

Штаб Елецкого ЛО МВД России на транспорте.

Вам также могут понравиться Еще от автора

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности
More Stories

Единовременную денежную выплату в размере 10 000 рублей…

Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам в…

Для не имеющих регистрации в Ельце

С 18 по 27 августа на территории Ельца проходит…

ОПМ «БЕЗОПАСНОСТЬ»: РЕЙДЫ ПЕРЕД НАЧАЛОМ УЧЕБНОГО ГОДА

1 из 26