«Елец 9 веков истории» — новая книга о нашем городе

В музее воинской славы состоялась презентация книги «Елец 9 веков истории» написанной редактором городской газеты «Красное знамя» Р. В. Деминым.

Участие в торжествах организованных руководством издательского дома «Липецкая газета» совместно с елецкими музейщиками и специалистами управления культуры приняли глава муниципалитета Е. В. Боровских, председатель горсовета депутатов В. Н. Никонов, директор ИД «Липецкая газета» О. И. Эсаулова, председатель регионального отделения Союза журналистов России П. И. Игнатов.

Выступавшие коротко рассказали об истории создания яркой и качественной трехсотстраничной, богато-иллюстрированной букинистической новинки. А коллектив работавший над изданием был награжден благодарственными письмами главы Ельца и руководства ИД «Липецкая газета».

Книга «Елец 9 веков истории» создавалась по заданию Е. В. Боровских в кротчайшие сроки, буквально за полгода. И несмотря на ограниченное время получилась элегантной и стильной. За это нужно сказать отдельное спасибо липецким художникам Александру Затонских, Дарье Макаровой и Наталье Ушаковой, а также елецким и липецким фотографам Александру Карасеву, Ольге Беляковой, Анатолию Евстропову, Николаю Черкасову, Александру Замалаеву, Павлу Острякову, Владимиру Дурневу.

Кроме того на славу потрудились оформители, дизайнеры, редакторы и полиграфисты ИД «Липецкая газета», отнесшиеся к делу создания книги творчески, с душой.

Текст издания — авторская переработка многолетних, собранных по крупицам данных о Ельце. Большая часть этих историй уже увидела свет на страницах газеты «Красное знамя». Кстати сказать, эти статьи принесли редакции несколько наград на всероссийских конкурсах Союза журналистов России.

Великолепные фотографии и рисунки, увлекательные факты о происходивших на елецкой земле ярких событиях, порой, влиявших даже на мировую историю — вот залог читательского интереса к этому некоммерческому изданию.

Эту книгу, так или иначе, помогали делать многие: руководители областной и городской власти, дирекция и специалисты ИД «Липецкая газета», сотрудники елецких музеев и библиотек. Свою лепту внесли архивы газеты «Красное знамя» и ТРК «Елец», сотни открытых источников, где можно было почерпнуть информацию о насыщенной и бесконечно-занимательной истории древнего и современного Ельца.

Наш город, воистину удивительный! Тут старинные дома, древние промыслы и храмы, наконец, многовековой купеческий дух, которым насквозь пропитаны здешние улицы, соседствуют с модными новостройками, высокотехнологичными производствами, современными образовательными, научными и медицинскими комплексами. Подобное сочетание — это фирменная елецкая «фишка», предмет гордости ельчан!

Горожане и сегодня продолжают созидать историю, теперь уже ХХI века, реализуя смелые планы по благоустройству малой родины, развитию ее промышленности, бизнеса, туризма, культуры. Люди тут живут повседневными хлопотами и напряженными рабочими буднями, а также яркими праздниками, как, например, минувший День города.

Спасибо всем, кто так или иначе причастен к появлению букинистической новинки и внес хоть частичку труда, внимания, творческой энергии для того чтобы книга «Елец 9 веков истории» увидела свет. Совместными усилиями сделано хорошее, доброе и нужное дело!

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Презентацию букинистической новинки вели корреспондент газеты «Красное знамя» Елизавета Кукузова и редактор по выпуску Герман Гай. А музыкальные подарки присутствующим на презентации гостям дарили педагоги и учащиеся детской школы искусств № 1, лауреат международных и всероссийских конкурсов Игорь Балабанов (баян), а также скрипичный дуэт Варвары Перегудовой и Анастасии Ефремовой (класс преподавателя Юлии Прокофьевой, концертмейстер Андрей Наумов). Все участники презентации получили в подарок книги «Елец 9 веков истории» и сувениры.