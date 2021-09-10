В Ельце зажгли Вечный огонь

Сегодня (10 сентября) на площади Революции вновь зажгли Вечный огонь, который на время реконструкции памятника павшим воинам хранился в специальной капсуле в городском музее воинской славы.

Право возжечь священное пламя, было доверено председателю елецкого Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных Александру Ивановичу Бурцеву.

В торжественной церемонии приняли участие глава администрации Липецкой области И. Г. Артамонов, прокурор региона Геннадий Геннадьевич Анисимов, глава Ельца Евгений Вячеславович Боровских и другие официальные лица.

И открыли памятник земляку

Затем собравшиеся открыли памятник уроженцу Ельца, генерал-прокурору Российской империи А. А. Хвостову (1857-1922 г.), работы липецкого скульптьора А. А. Сулина.

Память Александра Алексеевича Хвостова увековечили в честь 165-летия со дня его рождения и в преддверии празднования 300-летия Российской прокуратуры. Бюст генерал-прокурора установили в Комсомольском сквере.

— Мы должны помнить свою историю. У тех, кто не помнит прошлое, нет будущего. Отрадно, что первый генерал-прокурор Российской империи родом из Ельца, — сказал на тожествах в честь открытия памятника глава региона И. Г. Артамонов.

— Александр Хвостов оставил заметный след и в истории органов прокуратуры, и в истории страны. Всю жизнь он посвятил государственной службе, и интересы страны ставил выше собственных. Для нас очень важно рассказать об этом человеке жителям области и работникам здешней прокуратуры. Люди должны знать своих героев, своих земляков, на которых можно и нужно равняться», — добавил прокурор Липецкой области Г. Г. Анисимов.

После церемонии в ЕГУ им. И.А. Бунина состоялась конференция, на которой рассказали о непростой судьбе и карьере А. А. Хвостова.

Соб. инф.