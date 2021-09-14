Мечта о спортивном дворце осуществится

Одним из запоминающихся событий, прошедших во время празднования 875-летия Ельца, стала торжественная закладка камня на месте строительства современного физкультурно-спортивного комплекса на улице Героев.

Начало положено

В церемонии приняли участие глава администрации Липецкой области И. Г. Артамонов, глава Ельца Е. В. Боровских, председатель городского Совета депутатов В. Н. Никонов, а также гость города — двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике С. В. Хоркина. На открытом ими закладном камне надпись: «Будущим чемпионам!». Она символична, поскольку ФОК станет самым крупным спортивным комплексом в Липецкой области. Об этом можно судить уже по затратам, которых потребует его строительство. В городском бюджете на текущий год утверждена прибавка в 70 миллионов рублей — их потратят на вынос с площадки объекта инженерных коммуникаций и на возведение нулевого цикла.

В бюджет 2022 года депутаты добавили еще 570 миллионов рублей (!), которые используют на основные строительные работы.

Все эти средства целевым назначением идут в Елец из областного бюджета. Таким образом, давние мечты елецких любителей спорта о современном комплексе становятся реальностью.

Решение о таком повороте событий принято благодаря позиции главы администрации Липецкой области И. Г. Артамонова, который настоял на выделении средств Ельцу при распределении федерального гранта, полученного регионом. Были предложения поделить его на несколько частей для удовлетворения заявок разных муниципальных образований. Однако в выигрыше благодаря Игорю Георгиевичу оказался только Елец.

Видимо, повлияло здесь и то, что ельчане долго ждали такого события. Еще бывший губернатор О. П. Королев в течение ряда лет обещал помочь возвести в районе парка 40-­летия Октября спорткомплекс с бассейном. Но до реализации планов дело так и не доходило, не складывалось…

А теперь, когда сказка становится былью, память об обещанном бассейне заставляет некоторых удивляться: почему его нет в проекте?

Почему

без бассейна и каким будет трилистник?

Как разъяснил нам начальник управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города В. А. Хабибулин, изменить первоначальные планы пришлось по нескольким причинам. Территория, на которой построят комплекс, ограничена детской больницей и природным рельефом соседнего парка, что создает проблемы с устройством 50-­метрового бассейна. Кроме того, в новый ФОК решено перевести наиболее востребованные секции, в которых дети сейчас зачастую занимаются в подвальных и других переделанных и приспособленных для тренировок помещениях.

Новый спортивный комплекс имеет вид трилистника (см. фото). Здесь в одном месте построят несколько многофункциональных помещений для занятий физкультурой и спортом. Появится зал игровых видов спорта, где можно будет заниматься футболом, волейболом, баскетболом, большим теннисом… Важно, что за состязаниями в этих и других дисциплинах смогут наблюдать болельщики — планируется обустройство более 400 зрительских мест.

В другом крыле разместится зал спортивной гимнастики. Около 2 лет такая секция работает в Ельце под руководством участницы Олимпийских игр Анастасии Дзюндзяк. Но возможности для занятий ограничены тем, что детям приходится тренироваться в приспособленном помещении бывшего спортзала технического училища № 2 на улице Советской. Для роста спортивного мастерства необходимы условия, которые сейчас создать просто невозможно. Поэтому, по словам тренера, высший достижимый «потолок» — пока подготовка разрядников. А ведь есть еще и проблема с температурным режимом: летом в старом зале очень жарко, а зимой температура порой падает ниже +10 градусов… Все свои надежды на лучшее наши гимнасты связывают с новым спорткомплексом. Подобного объекта Ельцу действительно не хватает.

Третий лепесток

С нетерпением ждет открытия спорткомплекса и директор спортивной школы «Спартак» В. В. Меренков. Сам он мастер спорта международного класса, участник и победитель соревнований самого высокого ранга. Его, как и многих других знаменитых спортсменов, воспитанных елецкой школой борьбы, знают не только в России, но и за ее пределами. Ельчане под его руководством и сегодня добиваются больших побед в других городах, но в Елец пригласить кого-­либо на соревнования высокого уровня не могут — нет спортивных объектов, которые отвечали бы современным требованиям.

Новый ФОК решит эту проблему. Третьим его ответвлением станет помещение в три этажа, где разместятся залы единоборств (дзюдо, самбо), гиревого спорта, тяжелой атлетики, общей физической подготовки, а также секции киокусинкай и ашихара­-каратэ.

По мнению В. В. Меренкова, новый комплекс позволит не только поднять уровень подготовки спортсменов, привлечь к занятиям еще больше ельчан, но и сделать Елец центром спортивного туризма. Если будут у нас серьезные соревнования, то появятся желающие не только поучаствовать в них, но и стать свидетелями таких событий в качестве зрителей.

Хорошо, когда у людей есть не только мечты, но впереди явно видна и реализация. Нам остается только дождаться открытия спортивного дворца, на строительство которого уйдет около 2 лет. И пусть все надежды наших спортсменов и поборников здорового образа жизни сбудутся!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Глава администрации

И. Г. АРТАМОНОВ:

— Такой объект необходим ельчанам. Это будет современный спортивный центр, который позволит вывести на новый уровень городские спортивные мероприятия, проводить соревнования высокого класса. А самое главное — жители смогут заниматься здесь разными видами спорта.

Владимир ПЕРЦЕВ