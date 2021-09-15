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В России и мире

Телеканал Russia Today разоблачил фильм о «русских хакерах»

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На сайте телеканала RT появилось расследование о фильме журналиста Андрея Лошака. Оказалось, что экс-сотрудник НТВ и «Дождя»* вместе с американскими специалистами уже несколько месяцев работает над темой «вмешательства» «русских хакеров» в выборы в США. Судя по черновым записям интервью, главная цель ленты — доказать причастность России к скандалу 2016 года. Важно, что привлеченные эксперты в своих ответах, наоборот, говорят о том, что обвинения российской стороны беспочвенны. Но, как пишет RT, автор фильма продолжает настаивать на своем.

Сообщается, что фильм планировалось сделать пятисерийным, работа над ним велась с начала 2020 года. Источник RT сообщает, что основными спонсорами фильма стали компании Believe Media (США) и The Mill (Великобритания). Главным получателем траншей от них была российская компания «Стереотактик.ПРО».

«Из оказавшихся в распоряжении RT документов следует, что в феврале и марте 2020 года «Стереотактик.ПРО» получила от американской компании транши на общую сумму 6 832 700 рублей. В мае 2021 года от британской компании The Mill была перечислена сумма €56 210», — говорится на сайте RT. Если верить документам, в которых Лошак значился как сценарист, то ежемесячный перевод для него составлял 148 860 рублей.

RT рассказывает о видеоматериалах, которые удалось посмотреть. В них — несколько часов видеоинтервью с экспертами, представителем Секретной службы США Ричардом Ла Тулипом и бывшим журналистом-расследователем The Washington Post Брайаном Кребсом.

«Власти США ясно дали понять, что не нашли доказательств хакерского вмешательства в выборы», — заявил Кребс на один из вопросов интервьюера.

Человек за кадром, чтобы хоть как-то вернуть беседу к «русскому вопросу» о вмешательстве, замечает, что в России за расследование о хакерской группе Evil Corp журналисты могут подвергнуться преследованию. В свою очередь, эксперт называет костяк хакерской группировки украинским.

Ответы на другие вопросы про «русский след» в американских выборах звучат не менее расплывчато.
RT сообщает также, что, судя по документам, последний транш за работу над фильмом был сделан в апреле 2021 года. Предварительная дата выхода назначена на осень — накануне единого дня выборов в России.

* Общество с ограниченной ответственностью «Телеканал «Дождь» — СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 20.08.2021.

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