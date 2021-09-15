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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

С Северной до Матросова

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С весны текущего года в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» проводился ремонт дорожного полотна на улицах Фрунзе, Северной и Матросова. Общая сумма контракта — 36 миллионов рублей.

На улицах Фрунзе и Северной все работы генподрядчиком ООО «Елец Дорога» уже завершены, улица Матросова обновится до конца сентября.
Как уже сообщалось в «Красном знамени», твердого покрытия на улице Матросова изначально никогда не было, и дорожная инфраструктура, как пешеходная, так и автотранспортная, строится практически с нуля.
— Сложность этой улицы не только в рельефе, но и в инженерных сетях, — пояснил генеральный директор ООО «Елец Дорога» Алексей Божанов. — Верх уровня многих колодцев оказался выше проезжей части, из-за этого возникали дополнительные работы. Пришлось отпускать колодцы.
Ширина проезжей части обновляемой улицы Матросова (ее протяженность — 1,6 км) — 6 метров. По одной стороне улицы обустраивается асфальтированная пешеходная дорожка метровой ширины.

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