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Благоустройство

В чем еще можно брать пример с Ельца

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В Ельце прошла выездная коллегия инспекции гостехнадзора Липецкой области по итогам работы данной службы в первом полугодии текущего года. В совещании участвовали инспекторы региональных муниципалитетов, где работают аттракционы, эксплуатирующиеся в течение года.

Как отметил руководитель областной инспекции гостехнадзора Липецкой области А. И. Плотников, на примере Ельца инспекторам показали, как нужно взаимодействовать с органами надзора при эксплуатации аттракционов: в елецких городском и Детском парках соблюдены все требования технических регламентов, установленные Правительством РФ и Таможенным союзом. Опыт елецких коллег необходимо использовать для работы по приведению в надлежащее состояние всех аттракционов Липецкой области, подчеркнул Александр Иванович.
Заместитель директора МАУК «Городские парки» Т. В. Зарипова добавила, что техническое состояние аттракционов проверяется ежегодно. Особое внимание — оборудованию, действующему еще с советских времен. Ежегодно дирекцией учреждения культуры приглашается испытательная лаборатория для проведения техосвидетельствования, дефектоскопии, проверки металла на износ. У аттракциона «Круговой обзор» (это так называемое «Чертово колесо», в 2024 году исполнится 40 лет его работы) каждый раз дополнительно проверяют еще и фундамент, на котором стоит многотонная громадина.
С осенним похолоданием сезон аттракционов традиционно заканчивается. Но и в холодное время городской парк ждет посетителей в павильоне виртуальной реальности, на автодроме и на аттракционе «Емелина печь».
Кстати сказать, сами инспекторы гостехнадзора с удовольствием и даже азартом опробовали аттракционы в Детском и городском парках. К примеру, начальник инспекции А. И. Плотников в павильоне виртуальной реальности, надев специальные очки и вооружившись джойстиками, побывал в «Кибер зоне» (это виртуальная площадка для разного рода игр).

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