Суперсговор

По сообщению пресс-службы регионального управления федеральной антимонопольной службы России, Ингушским УФАС России раскрыт крупнейший картельный сговор на торгах. Установлено, что действия участников сговора, охватившего около 7 тысяч торгов на сумму порядка 9 миллиардов (!) рублей, координировались со стороны производителя медицинских изделий ООО «МПК «Елец».

Комиссия Ингушского УФАС России завершила расследование картельного сговора, которое продолжалось почти 2 года и затронуло около 7 тысяч закупок по всей стране. Сотрудники ведомства выявили в действиях ООО «МЕДСПБ», ООО «Оптомед», ООО «Прайм», а также двух индивидуальных предпринимателей картельный сговор на общую сумму порядка 9 млрд рублей.

В официальном пресс-релизе УФАС говорится, что «…в результате сговора были заключены тысячи государственных контрактов на закупку инъекционных игл, одноразовых шприцев и систем для переливания крови по максимальным ценам, при наличии возможности их оптимизации. Эти неправомерные действия участников торгов могли привести к необоснованному росту цен на медизделия, вследствие чего объем закупаемой продукции медицинскими учреждениями для оказания мед­услуг гражданам мог сократиться».

Сообщается, что управление антимонопольной службы проводило внеплановые выездные проверки хозяйствующих субъектов, заключивших антиконкурентные соглашения, при поддержке правоохранительных органов: проверяемые препятствовали сотрудникам ведомства в проверках.

В ходе рассмотрения дела было установлено, что действия участников торгов координировались производителем медицинских изделий ООО «МПК «Елец». При этом сговор реализовывался с использованием государственной преференции организациям-производителям оте­чественной продукции.

Участники сговора использовали правило «третий лишний». Оно применяется в случаях, когда двое из участников — производители российского товара, а остальные — поставщики иностранной продукции.

Имитируя конкуренцию, они подавали по два согласованных между собой предложения. Благодаря этому заявки остальных участников отклонялись, а союзники сговора делили госконтракты между собой.

При этом участники сговора обращались в антимонопольные органы, злоупотребляя правом на подачу жалоб в отношении организаций-конкурентов. В жалобах участники сговора указывали, что заказчики не пользовались правилом «третий лишний». При этом при отсутствии сговора они не могли знать о содержании заявок других участников торгов.

Ингушское УФАС России признало ООО «МЕДСПБ», ООО «Оптомед», ООО «Прайм», двух индивидуальных предпринимателей, а также координатора действий участников сговора ООО «МПК «Елец» нарушившими закон о защите конкуренции.

Компаниям грозят административные штрафы в размере до 50% от начальной (максимальной) цены контрактов, материалы дела будут переданы в правоохранительные органы.