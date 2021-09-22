Суперсговор
По сообщению пресс-службы регионального управления федеральной антимонопольной службы России, Ингушским УФАС России раскрыт крупнейший картельный сговор на торгах. Установлено, что действия участников сговора, охватившего около 7 тысяч торгов на сумму порядка 9 миллиардов (!) рублей, координировались со стороны производителя медицинских изделий ООО «МПК «Елец».
Комиссия Ингушского УФАС России завершила расследование картельного сговора, которое продолжалось почти 2 года и затронуло около 7 тысяч закупок по всей стране. Сотрудники ведомства выявили в действиях ООО «МЕДСПБ», ООО «Оптомед», ООО «Прайм», а также двух индивидуальных предпринимателей картельный сговор на общую сумму порядка 9 млрд рублей.
В официальном пресс-релизе УФАС говорится, что «…в результате сговора были заключены тысячи государственных контрактов на закупку инъекционных игл, одноразовых шприцев и систем для переливания крови по максимальным ценам, при наличии возможности их оптимизации. Эти неправомерные действия участников торгов могли привести к необоснованному росту цен на медизделия, вследствие чего объем закупаемой продукции медицинскими учреждениями для оказания медуслуг гражданам мог сократиться».
Сообщается, что управление антимонопольной службы проводило внеплановые выездные проверки хозяйствующих субъектов, заключивших антиконкурентные соглашения, при поддержке правоохранительных органов: проверяемые препятствовали сотрудникам ведомства в проверках.
В ходе рассмотрения дела было установлено, что действия участников торгов координировались производителем медицинских изделий ООО «МПК «Елец». При этом сговор реализовывался с использованием государственной преференции организациям-производителям отечественной продукции.
Участники сговора использовали правило «третий лишний». Оно применяется в случаях, когда двое из участников — производители российского товара, а остальные — поставщики иностранной продукции.
Имитируя конкуренцию, они подавали по два согласованных между собой предложения. Благодаря этому заявки остальных участников отклонялись, а союзники сговора делили госконтракты между собой.
При этом участники сговора обращались в антимонопольные органы, злоупотребляя правом на подачу жалоб в отношении организаций-конкурентов. В жалобах участники сговора указывали, что заказчики не пользовались правилом «третий лишний». При этом при отсутствии сговора они не могли знать о содержании заявок других участников торгов.
Ингушское УФАС России признало ООО «МЕДСПБ», ООО «Оптомед», ООО «Прайм», двух индивидуальных предпринимателей, а также координатора действий участников сговора ООО «МПК «Елец» нарушившими закон о защите конкуренции.
Компаниям грозят административные штрафы в размере до 50% от начальной (максимальной) цены контрактов, материалы дела будут переданы в правоохранительные органы.