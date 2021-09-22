В Ельце, как и в стране, победила «Единая Россия»

В минувшее воскресенье, 19 сентября, завершились выборы депутатов Государственной Думы и Липецкого областного Совета депутатов.

Они проводились в необычных условиях и по непривычной схеме: из-за коронавирусной угрозы процесс голосования растянулся на три дня. Естественно, многих волновало то, как это может повлиять на активность избирателей. Однако в целом они оказались вполне готовыми к тому, чтобы высказать свою позицию относительно кандидатов в депутаты на избирательных участках. Об этом свидетельствуют результаты голосования ельчан, представленные «Красному знамени» городской территориальной избирательной комиссией.

В соответствии с ними в выборах депутатов Государственной Думы по партийным спискам приняли участие 38978 избирателей — это 48,58 процента от их общего числа.

КПРФ поддержали 9700 избирателей (24,89 процента), политическую партию «Зеленые» — 426 (1,09 процента), ЛДПР — 3499 (8,98 процента), партию «Новые люди» — 2199 (5,64 процента), партию «Единая Россия» — 13738 (35,25 процента), партию «Справедливая Россия — за правду» — 3152 (8,09 процента), партию «Яблоко» — 238 (0,61 процента), «Партию роста» — 141 (0,36 процента), «Партию свободы и справедливости» — 324 (0,83 процента), партию «Коммунисты России» — 1032 (2,65 процента), партию «Гражданская платформа» — 49 (0,13 процента), партию «Зеленая альтернатива» — 366 (0,94 процента), партию «Родина» — 417 (1,07 процента), партию пенсионеров — 2522 (6,47 процента).

Таким образом, у каждой из 14 партий в Ельце нашлись сторонники.

То же можно сказать и о результатах выборов депутата Государственной Думы в одномандатном округе № 114, на территории которого располагается Елец. Здесь голоса поддержки распределились следующим образом. За И. Ю. Басинских проголосовали 2486 избирателей (6,41 процента), за Н. И. Борцова — 15039 (38,79 процента), за Н. И. Быковских — 8531 (22 процента), за С. В. Васина — 1161 (2,99 процента), за А. В. Емельянова — 2418 (6,24 процента), за А. А. Фомина — 3074 (7,93 процента), за Ж. Р. Хайрединову — 1078 (2,78 процента), за М. С. Чувашова — 2787 (7,19 процента).

Таким образом, наибольшую поддержку ельчан на выборах в Государственную Думу получила «Единая Россия», а в одномандатном округе № 114 ее представитель Н. И. Борцов.

Выборы депутатов областного Совета в Ельце тоже проводились по партийным спискам и в одномандатных округах. С той только разницей, что на территории нашего города разместились участки, относящиеся к трем избирательным округам.

На выборах по партийным спискам на 24 избирательных участках округа № 21 за региональное отделение ЛДПР проголосовали 1647 избирателей (9,81 процента), за отделение партии «Родина» — 250 (1,49 процента), за отделение партии «Новые люди» — 885 (5,27 процента), за отделение партии пенсионеров — 1486 (8,85 процента), за отделение партии «Зеленые» — 416 (2,48 процента), за отделение партии «Справедливая Россия — за правду» — 1453 (8,65 процента), за отделение партии «Коммунисты России» — 949 (5,65 процента), за отделение КПРФ — 3425 (20,4 процента), за отделение «Единой России» — 5609 (33,41 процента).

На аналогичных выборах на 22 избирательных участках округа № 22 за отделение ЛДПР проголосовали 1453 избирателя (9,01 процента), за отделение партии «Родина» — 229 (1,42 процента), за отделение партии «Новые люди» — 883 (5,48 процента), за отделение партии пенсионеров — 1543 (9,57 процента), за отделение партии «Зеленые» — 394 (2,44 процента), за отделение партии «Справедливая Россия — за правду» — 1670 (10,36 процента), за отделение партии «Коммунисты России» — 857 (5,32 процента), за отделение КПРФ — 3323 (20,61 процента), за отделение «Единой России» — 5110 (31,7 процента).

На выборах, прошедших на 8 участках избирательного округа № 23, за отделение ЛДПР проголосовал 521 избиратель (9,19 процента), за отделение партии «Родина» — 80 (1,41 процента), за отделение партии «Новые люди» — 318 (5,61 процента), за отделение партии пенсионеров — 515 (9,09 процента), за отделение партии «Зеленые» — 154 (2,72 процента), за отделение партии «Справедливая Россия — за правду» — 480 (8,47 процента), за отделение партии «Коммунисты России» — 367 (6,48 процента), за отделение КПРФ — 1143 (20,17 процента), за отделение «Единой России» — 1810 (31,94 процента).

На выборах депутатов областного Совета депутатов в одномандатном округе № 21 за В. Н. Гурьева проголосовали 1413 избирателей (8,81 процента), за Э. В. Каверину — 5082 (31,7 процента), за И. С. Осипову — 1680 (10,48 процента), за И. А. Сильченко — 1667 (10,4 процента), за М. В. Толстопятова — 5375 (33,52 процента).

В одномандатном избирательном округе № 22 за А. В. Архипову проголосовали 3597 избирателей (22,49 процента), за Р. В. Гриднева — 1128 (7,05 процента), за П. Л. Евграфова — 4414 (27,6 процента), за Д. Е. Ларина — 1402 (8,77 процента), за В. В. Серикова — 4709 (29,44 процента).

На выборах на 8 участках избирательного округа № 23 за Е. В. Карташова проголосовали 2113 избирателей (37,72 процента), за Т. И. Кириллову — 999 (17,83 процента), за Е. П. Хрусталеву — 2118 (37,81 процента).

Таковы результаты выборов в Ельце, которые в целом близки к общероссийским показателям.