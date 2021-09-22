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Общество

Юридическая консультация «КЗ» возобновляет работу

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Со следующей среды возобновляет свою работу бесплатная юридическая консультация газеты «Красное знамя», действующая уже более 20 лет для подписчиков нашей газеты.

Напоминаем, что юрконсультация работает каждую среду, с 16-30 до 18-30. Посетителям при себе необходимо иметь подписную квитанцию на «Красное знамя», паспорт и документы по интересующему вопросу (при их наличии).
В целях соблюдения профилактических мер, препятствующих распространению COVID-19, посетители юрконсультации должны находиться в здании редакции в медицинских масках, закрывающих нос и рот и соблюдать безопасную дистанцию.

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