Юридическая консультация «КЗ» возобновляет работу
Со следующей среды возобновляет свою работу бесплатная юридическая консультация газеты «Красное знамя», действующая уже более 20 лет для подписчиков нашей газеты.
Напоминаем, что юрконсультация работает каждую среду, с 16-30 до 18-30. Посетителям при себе необходимо иметь подписную квитанцию на «Красное знамя», паспорт и документы по интересующему вопросу (при их наличии).
В целях соблюдения профилактических мер, препятствующих распространению COVID-19, посетители юрконсультации должны находиться в здании редакции в медицинских масках, закрывающих нос и рот и соблюдать безопасную дистанцию.