Сегодня — первая неделя полноценного четырехполосного движения на ремонтируемом железобетонном автомобильном мосту через Быструю Сосну. Работы по благоустройству здесь еще продолжаются, но транспортному трафику они не помеха.

Торжественное открытие автодвижения на мосту прошло в минувший четверг — с музыкой, песнями елецких детских творческих коллективов и хореографическим номером мажореток, с речами и благодарностями официальных лиц, с награждениями мостостроителей.

В своем выступлении глава Ельца Е. В. Боровских отметил, что обновленный мост — это результат объединения усилий многих людей, два года кропотливой работы, причем без полного закрытия автодвижения на ремонтируемом объекте транспортной инфраструктуры. Евгений Вячеславович поблагодарил главу администрации Липецкой области И. Г. Артамонова (мост реконструировался в рамках губернаторской программы «Елец 2.0»), мостостроителей (руководителю фирмы-генподрядчика ООО «Автомост» В. А. Еремину и нескольким его подчиненным были вручены благодарственные письма), всех участников процесса масштабного ремонта.

Гендиректор ООО «Автомост» В. А. Еремин, говоря о нюансах реконструкции моста, подтвердил, что успешной реализации данного проекта способствовало эффективное взаимодействие мостостроителей с региональной и муниципальной властями.

— Приходилось решать многие текущие вопросы, требующие согласования с представителями власти, и все это делалось оперативно, без задержек, благодаря слаженной работе команды — администраций региона и Ельца, областного управления дорог и транспорта, елецкого УКСа, проектного института и нас, подрядчиков, — отметил Вадим Александрович. — Наше предприятие сделало все возможное: рабочие ООО «Автомост» трудились денно и нощно, в любую погоду. Отдельное спасибо ельчанам, которым пришлось терпеть временные неудобства, связанные с ограничением движения автотранспорта на ремонтируемом мосту.

Первой по обновленному гидросооружению прошла спецтехника ООО «Автомост», за ней проследовали пассажирские автобусы с участниками торжественного события и другой автотранспорт.

У мостостроителей есть традиция: как только на отремонтированном инженерном сооружении запускается транспортный поток, руководитель организации-подрядчика должен занять место под мостом. Говорят, гендиректор ООО «Автомост» В. А. Еремин этой традиции не изменил.

В ТЕМУ:

Реконструкция данного объекта продолжалась 20 месяцев, цена муниципального контракта, заключенного с елецким УКСом, — почти 389 млн рублей. В строительстве принимали участие более 50 специалистов и 10 единиц техники. Срок окончания работ по благоустройству в районе моста по муниципальному контракту — до января будущего года включительно.