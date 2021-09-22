ПОПРОБУЙТЕ «ВИДЕТЬ»

Региональный Фонд капремонта общего имущества многоквартирных домов до 12 октября проводит фотоконкурс «Видеть»: его организаторы выбирают лучшие снимки многоквартирников Липецкой области.

По информации ведущего специалиста по связям с общественностью ФКР Липецкой области Натальи Моисеевой, фотоконкурс проводится по трем номинациям: «Оглянись в прошлое» (улицы, дома, их элементы, имеющие архитектурную и культурную составляющую и отражающие исторический облик региона), «Открой настоящее» (моменты текущей жизни населенных пунктов области — жители домов и люди, которые обеспечивают проживание (дворники, рабочие и т.д.), сами многоквартирные дома) и «Посмотри в будущее» (ремонтируемые многоквартирные дома, рабочие, которые сейчас там трудятся, недавно отремонтированные МКД, новостройки).

Для участия в фотоконкурсе необходимо: прислать фотографию в формате JPG размером 1500 пикселей по большей стороне на почту photo@fkr48.ru; все фотографии должны быть подписаны: ФИО автора, тема, название фотографии, контактные данные участника, а также место, где было сделано фото.

Кроме того, жители региона могут принять участие в инстаграмм-конкурсе. Участники должны опубликовать пост и сторис в своем личном аккаунте с фотографией по вышеназванным трем темам. В посте и сторис участника должен быть отмечен аккаунт @kapremont48 и @gradlip_48 (подписка на эту страницу обязательна, а страница самого участника должна быть открыта на период конкурса).

Победители фотоконкурса определят в каждой тематической категории, каждый из них получит подарочный сертификат в магазин электроники (денежный эквивалент — 10, 5 и 3 тысячи рублей за 3 призовых места соответственно). В аккаунтах @kapremont48и @gradlip_48 проведут народное голосование по отбору лучших работ, 30 из них будут представлены на фотовыставке, которая состоится 20 октября в липецком сквере у Комсомольского пруда.