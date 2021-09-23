Как ельчане на супервыставке побывали

Елецкое предприятие АО «Энергия» стало, кажется, единственным представителем Липецкой области на крупнейшем международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2021», который прошел в подмосковном выставочном центре «Патриот».

О «Патриоте»

и А. Б. Пемурове

Газета «Красное знамя» в своих социальных сетях подробно рассказывала о том, как проходил этот самый большой и яркий военно-технический салон в мире, организованный Министерством обороны России. Ельчане знакомились с выставкой вооружений почти в прямом эфире благодаря помощи нашего земляка Андрея Борисовича Пемурова. Он служит по контракту в одной из частных военных компаний (ЧВК), подразделения которой направлялись в выставочный центр «Патриот» для сопровождения масштабного международного мероприятия.

«Краснознаменка» публиковала фото- и видеоматериалы А. Б. Пемурова про достижения ведущих российских оборонных предприятий, возможности наших современных вооружений, военной техники и продукции двойного назначения. Например, подписчики соцсетей газеты увидели уникальный «умный» электромобиль, развозивший пассажиров по выставочному комплексу в беспилотном режиме (эта машина оснащена искусственным интеллектом).

Кроме того, благодаря Андрею Борисовичу мы одними из первых в стране запечатлели и транслировали прилет на форум «АРМИЯ-2021» Президента России В. В. Путина и министра обороны страны С. К. Шойгу.



Что показала «Энергия»

Первой в Липецкой области наша редакция сообщила и о том, что самое крупное в мире собрание военных экспертов, производителей, а также работающих на «оборонку» предприятий посетила делегация из Ельца во главе с генеральным директором АО «Энергия» В. М. Ивановым и коммерческим директором В. В. Сериковым.

Елецкий завод выставлял на форуме «АРМИЯ-2021» собственную продукцию — источники тока, применяемые, как в военной, так и гражданской технике. По приглашению организаторов заводчане сделали в павильонах центра «Патриот» свое представительство. Тут демонстрировались разнообразные источники тока и зарядные устройства. В их числе, например, элементы питания на основе лития. Именно они позволили создать мощные беспроводные электроинструменты (шуруповерты, дрели, болгарки), а также современные машины — электросамокаты, велосипеды и электромобили. Сегодня такие аккумуляторы называют бензином XXI века, поскольку они способны выдавать в несколько раз больше энергии в сравнении со своими аналогами. Вот такую уникальную инновационную продукцию выпускает сегодня АО «Энергия»!



Чем подивили ельчане

Елецкий завод показал на крупнейшей международной выставке батареи различных серий, например, резервного типа. Их используют в качестве автономных источников тока для питания разнообразной (в том числе и специальной) техники: гидроакустических систем, электро- и радиотехнических устройств, средств связи и пожаротушения, аварийно-спасательного оборудования. Изделие отличает высокая надежность, длительный срок хранения (до 20 лет!) и эксплуатации, устойчивость к температурному режиму и механическим воздействиям.

Из новинок ельчане представили батарею LiFePO4 со специальным BMS-контроллером. Изделие отличает компактность, легкость и долговечность. А область ее применения чрезвычайно широка — от медицинской и складской техники до гольфкаров и тех же электромобилей. Срок службы инновационного продукта долог даже при его частой зарядке и разрядке. Кстати сказать, заряжается такая батарея куда быстрее своих аналогов. А еще она снабжена специальной ВМS-платой, защищающей от ее переразряда, перезаряда и прочих эксплуатационных нюансов.



Подарок

к юбилею

Еще одной новинкой от ельчан стала система накопления энергии (СНЭ). Эта установка включает в себя уже упомянутую литий-ионную батарею, устройство сопряжения с сетью (инвертор) и блок управления.

СНЭ позволяет накапливать, хранить и распределять энергию, необходимую для питания самого разного электрооборудования, например, в наземных или морских комплексах. Она незаменима благодаря долгосрочной, стабильной и безопасной работе, а также простоте в эксплуатации. СНЭ может управляться при помощи встроенного модуля, способного регулировать различные ее параметры, в том числе и мощность тока.

Успешное участие в масштабной выставке «АРМИЯ-2021» можно считать отличным подарком заводчан к юбилею собственного предприятия. Напомним, АО «Энергия» ведет свою историю с 8 октября 1941 года, когда елецкий завод выдал первую продукцию — анодные гальванические батареи (электрохимические источники тока) для армейских радиостанций и фонарей. По сию пору АО «Энергия» остается крупнейшим в России разработчиком и производителем различных блоков питания для бытовой, общепромышленной, специальной техники, применяемой на воде, в воздухе, на Земле и в космосе. Круто!



Признание качества

и надежности

Сегодня елецкие электрохимики выпускают широкий спектр батарей, аккумуляторов и суперконденсаторов для гибридного транспорта и систем качественной энергетики. На военно-техническом форуме они представляли более 25 видов собственной продукции. Ею всерьез заинтересовались около 80 компаний — производителей техники и фирм, увидевших перспективы взаимодействия с АО «Энергия». С некоторыми из них ельчане уже запланировали встречи и намерены развивать сотрудничество.

Безусловно, международный форум «АРМИЯ-2021» — новая ступень в продвижении елецкой марки. Важны даже не столько почет и престиж от сопричастности к такому масштабному, можно сказать, историческому событию, это еще признание высокого качества и надежности продукции АО «Энергия», а также свидетельство ее востребованности.

Военно-технический форум в нынешнем году посетили свыше 1,7 миллиона человек. Можно с уверенностью сказать, что таких масштабных и ярких военно-технических салонов в мире нигде не проводится.



Выписывайте «Красное

знамя»!

Кроме участия ельчан в форуме «АРМИЯ-2021», он запомнился интересными кадрами от А. Б. Пемурова. На них можно было видеть много чего любопытного. Например, танк, выкрашенный под гжель, или умного робота, который помогал людям найти дорогу к нужным экспозициям, не говоря уже о знаменитом танке Т-14 «Армата», новых бронемашинах, ракетах, вертолетах, новейших беспилотных комплексах (во многих из них, между прочим, используется продукция АО «Энергия»), новинках стрелкового и даже холодного оружия, современных образцах военной формы и бронезащиты. А еще понравилось, как волонтеры и аниматоры, работавшие на выставке, весело и дружно приветствовали ельчан словами: «Привет, Елец! Выписывайте «Красное знамя»!» (за это отдельный респект Андрею Борисовичу!).

На форуме «АРМИЯ-2021» Мин­обороны России показало около 300 единиц серийных видов вооружения, военной и специальной техники. Всего в масштабной экспозиции этой супервыставки приняли участие почти полторы тысячи предприятий и организаций, представивших свыше 28 тысяч образцов своей продукции и различных технологических новинок.