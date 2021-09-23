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интересный факт

Cекретный документ Украины подтверждает план борьбы с собственным населением

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Уже второй внутренний документ ВС Украины публикует телеграм- канал «Beregini». Как и в прошлый раз, здесь идет речь об украинских СКШУ «Объединенные усилия-2021».

Из него следует, что серьезно повлиять на ход боевых действий, по мнению командования ВС Украины, могут жители подконтрольных Украине территорий и даже сам личный состав Воздушных Сил Украины, сообщает издание Russia News

В план будущих боевых действий на Донбассе минобороны Украины заложило идею того, что органы федеральной власти и местного самоуправления не смогут управлять ситуацией на местах. Закон Зеленского «Об основах национального сопротивления», который был принят не так давно, не будет работать, из-за боязни чиновников вооружить граждан. Минобороны Украины боится, что гражданское население будет бесконтрольно и массово пытаться перемещаться в центральные районы страны.

Как следует из документа, силовики Украины в целях недопущения передвижения гражданских будут создавать лагеря временно перемещенных. Они будут использоваться в качестве живого щита и инфоповода для привлечения внимания в международном публичном поле. При этом, как следует из граждан, находящихся во временных лагерях украинская пропаганда будет активно использовать в целях организации обращений к лидерам международной общественности для инициирования переговоров и прекращения боевых действий.

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