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Река Дон и Воргольские скалы: Игорь Артамонов рассказал о любимых местах региона

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В ближайший понедельник, 27 сентября, во всем мире отмечается День туризма. Накануне праздника всех причастных к этой сфере поздравил глава Липецкой области Игорь Артамонов.

«От души поздравляю всех специалистов, занятых в этой сфере и, конечно, тех, кто не мыслит жизни без путешествий», — написал на своей странице губернатор.

По словам Игоря Артамонова,  Липецкой области есть чем гордиться и чем удивить даже искушенного туриста. Так, с каждым годом растет число гостей, приезжающих в наш регион. Это наш стимул активно развивать туристическую отрасль на липецкой земле.

«Приятно отметить, что многое уже сделано в этой сфере, некоторые идеи еще предстоит доработать и реализовать. Уверен, мы на правильном пути продвижения положительного туристского облика региона. Желаю успехов и процветания всем учреждениям, чья деятельность связана с туризмом. А путешественникам – новых открытий на Липецкой Земле, интересных маршрутов и ярких впечатлений», — написал Игорь Артамонов.

Рассказал губернатор и о своих любимых местах области. Для губернатора – это река Дон, Воргольские скалы и парк «Кудыкина гора».

В комментариях под постом липчане могут поделиться своими любимыми местами региона.

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