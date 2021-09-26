АО «Елецгидроагрегат» отметило 77-летие

Одно из крупнейших предприятий Ельца АО «Елецгидроагрегат» отметило свое 77-летие. Напомним, датой основания производства считается 4 сентября 1944 года. Торжества по случаю очередной годовщины по традиции прошли на площадке перед проходной, а также у обновленной заводской Доски почета и стали своеобразной подготовкой ко Дню машиностроителя, который отмечается в предстоящее воскресенье, 26 сентября.

Руководитель группы компаний «Строймашсервис» А. В. Ситников, гендиректор АО «Елецгидроагрегат» С. Н. Ефимова, начальник заводского бюро по проектированию нестандартного оборудования О. А. Петрищев, глава Ельца Е. В. Боровских и председатель горсовета депутатов В. Н. Никонов на торжествах в честь 77-летия предприятия.

Участники праздника

В торжествах приняли участие глава Ельца Е. В. Боровских, председатель горсовета депутатов В. Н. Никонов, руководитель группы компаний «Строймашсервис» А. В. Ситников, председатель совета директоров АО «Елецгидроагрегат» О. Н. Липенков, гендиректор акционерного общества С. Н. Ефимова.

Кроме заводчан, на праздник пришли ветераны предприятия, его партнеры и почетные гости из управления инвестиций и инноваций Липецкой области.

Собравшиеся почтили память бывшего председателя совета директоров АО «Елецгидроагрегат» В. А. Ситникова (1950 — 2020 гг.), внесшего большой вклад не только в сохранение и развитие елецкого завода, но и в становление современного российского машиностроения.

Достойные продолжатели

Сыновья Виктора Александровича Максим (он член совета директоров предприятия) и Антон продолжают дело отца. Об эффективности молодых руководителей красноречиво говорят цифры. Сегодня АО «Елецгидроагрегат» входит в пятерку лучших в стране из 143 предприятий отрасли по объемам активов и выручки, а также по качеству и количеству выпускаемой продукции. Кроме того, по итогам первого полугодия объем заводского производства вырос на 30 процентов. Здесь в ближайшее время планируется техническое перевооружение, закупка новых станков, что поспособствует улучшению качества и увеличению количества продукции.

Наградили лучших

Одной из заводских традиций, которую еще в 2004 году возродил В. А. Ситников, остается чествование лучших работников предприятия на здешней Аллее трудовой славы. На сей раз на обновленной Доске почета завода появился и портрет бывшего руководителя — как дань глубокого уважения и памяти Виктора Александровича.

В числе тружеников, отмеченных во время праздника, — лучшие представители различных цехов, подразделений, служб и участков предприятия. Например, Почетной грамотой администрации города наградили токаря Владимира Лаврова, начальника бюро по проектированию нестандартного оборудования Олега Петрищева, гальваника Марину Семенову.

Звание «Заслуженный работник ГК «Строймашсервис» присвоено слесарю-ремонтнику Николаю Забродину. Заводскими грамотами награждены старший менеджер отдела закупок Светлана Атаманова, ведущий инженер по качеству отдела качества Ирина Бубнова, помощник председателя совета директоров и генерального директора АО Ирина Ильина.

Отметили победителей

и заслуженных

Наградили и победителей заводского конкурса «Лучший по профессии». Так, Альберт Данилов признан лучший токарем, Александр Стягов — лучшим электросварщиком, Тамара Лученкова — контролером станочных и слесарных работ ОТК спецпроизводства, Сергей Щепелев — наладчиком станков и манипуляторов с ЧПУ.

Кроме того, отметили победителей состязания «Инженер года» — Александра Щербакова (конструктор), Алексея Архипова (технолог), Александра Разинкова (программист), а также заслуживших звание «Ветеран завода». Его присвоили гальванику Павлу Антонову, электромонтеру Леониду Бровкину, оператору парогенератора Сергею Добрину, контролеру станочных и слесарных работ ОТК спецпроизводства Тамаре Лученковой, резчику Максиму Оборотову, станочнику Юрию Салькову, токарю Юрию Фаустову и оператору станков с ЧПУ Алле Хомяковой.

По традиции здесь же чествовали молодых работников завода, а также лучших спортсменов. В спорте проявили себя ведущий инженер Александр Вдовин и директор по экономике Елена Иванова.