Узнали, как солнце прожигает бумажную ленту

Ученики 3-го класса школы № 24 побывали на экскурсии на метео­станции «Елец».

Ее начальник И. П. Сидорова рассказала им, какие и для чего здесь проводятся наблюдения, откуда дует ветер, с какой силой давит атмосфера, как солнце прожигает бумажную ленту и как человеческий волос помогает измерить влажность воздуха.

Увидели ребята приборы и различные термометры: срочные и смоченные, максимальные и минимальные, коленчатые и вытяжные. Измерили температуру на глубине земли 3 м 20 см и уровень радиации.

Также школьники познакомились с автоматическим метеорологическим комплексом (АМК), который выводит в реальном времени на монитор компьютера направление и скорость ветра, температуру и влажность воздуха, атмосферное давление.

Встреча проходила в дружеской обстановке. Как рассказала редакции И. П. Сидорова, дети очень любознательные, слушали о работе метеослужбы с интересом, задавали вопросы. С восторгом смотрели на растущий здесь 40-летний грецкий орех, напугали местного кота Кузьму и погладили его собрата Матвея, посидели в кресле метеоролога.

— Не в каждом городе есть метеостанция, — отметила Ирина Петровна, — в Липецкой области их всего 4: в Липецке, Льве Толстом, Конь-Колодезе и в Ельце. Наши двери всегда открыты для школьников, студентов и всех, кто интересуется наблюдениями за погодой.