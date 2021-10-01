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Общество

ОБЩЕСТВЕНННАЯ ПАЛАТА ЕЛЬЦА

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Прием в октябре
Городская общественная палата проводит прием граждан по вторникам по адресу: ул. Свердлова, 12-а, с 14 до 16 часов.
5 октября — член комиссии по социальной политике Александр Павлович Добродеев.
12 октября — член комиссии по социальной политике Елена Викторовна Дудина.
19 октября — заместитель председателя комиссии по вопросам семьи, образования, культуры, охраны здоровья Владимир Семенович Деревянкин,
26 октября — председатель комиссии по вопросам семьи, образования, культуры, охраны здоровья Нина Михайловна Журавская.

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