Новые транспортные карты — в МФЦ

Сбой в работе автоматизированной системы безналичной оплаты проезда, случившийся на территории нашего региона, вызвал повышенный спрос на транспортные карты нового образца. Как сообщает региональное управление социальной политики, жители Липецкой области, имеющие право на льготную оплату проезда в общественном транспорте или на бесплатный проезд, могут обменять транспортные карты старого образца на новые в любом офисе МФЦ «Мои документы».

С трудностями в оплате проезда столкнулись владельцы транспортных карт прежнего образца, в том числе и граждане льготных категорий (старые карты по техническими причинам нельзя пополнить и актуализировать; специалисты устраняют неисправности). Управление социальной политики Липецкой области напоминает, что до восстановления работы автоматизированной системы безналичной оплаты проезда владельцы льготных транспортных карт зеленого и красного цвета могут оплатить свой проезд наличными с учетом льготы. Сопровождающие владельцев транспортных карт красного цвета имеют право бесплатного проезда.

Владельцы карт желтого, голубого и оранжевого цветов также пользуются правом бесплатного проезда.

Для подтверждения права на льготный проезд нужно предъявить водителю транспортную карту. Порядок проезда распространяется на все маршруты городского и пригородного сообщения по регулируемым тарифам на территории Липецкой области.

Новую карту в любом офисе МФЦ льготнику выдадут сразу в день обращения. Кроме этого, владельцы льготных карт зеленого и красного цветов также в любом офисе многофункционального центра могут прикрепить льготу к банковской карте.

Если гражданин впервые обратился за льготой и право на нее подтверждено, то при выборе способа оплаты проезда с помощью банковской карты ее привязка к льготе будет осуществляться автоматически. Если в качестве способа оплаты проезда выбрана транспортная карта, ее можно получить в любом офисе МФЦ по выбору гражданина.

Транспортными картами прежнего образца можно будет пользоваться после восстановления работы автоматизированной системы безналичной оплаты проезда до конца 2021 года. Неиспользованные средства сохраняются на карте, при желании их можно будет вернуть.

Новые транспортные карты (они действуют на территории региона с 1 июля) не надо актуализировать при пополнении.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Как уже сообщалось в «Красном знамени», с 1 января 2022 года расплатиться за проезд в общественном транспорте прежними транспортными картами уже не получится.

Если в течение полугода имеющиеся там деньги не будут использованы, их можно вернуть. Прием заявлений на возврат оставшихся на старых картах средств организован во всех отделах МФЦ региона и ОКУ «Агентство автомобильного транспорта Липецкой области» по адресу: Липецк, проспект Победы, д. 89, здание автовокзала, телефон — 8-800-200-90-55. Остаток можно получить в текущем году и в течение 2022 года.