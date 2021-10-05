АО «Энергия» и его уникальные ХИТы

8 октября отметит 80-летие одно из крупнейших елецких предприятий — АО «Энергия», давно и прочно занявшее лидирующие позиции в разработке и производстве химических источников тока (ХИТ) не только в нашей стране, но и в мире. К тому же ХИТы елецких электрохимиков (в отличие от хитов нынешних поп-кумиров) десятилетиями остаются востребованными. Причем в самых разных отраслях народного хозяйства. Их используют в быту и военной технике, на кораблях и в космических аппаратах. Изделия АО «Энергия» плавают над и под водой, летают в небе и космосе. И коль уж упомянули о музыкальных хитах, надо сказать, и они были бы невозможны без ХИТов елецкого завода. Ведь продвинутая музиндустрия вовсю использует источники тока, например, в микрофонах и прочей современной аппаратуре. Так что АО «Энергия» по праву можно назвать уникальным предприятием — песня, а не завод!

Где разместить элементный?

В 30-х годах ХХ века у молодого советского государства возникла потребность в автономных энергоносителях — электроаккумуляторах и батареях. Они требовались на предприятиях связи, на железной дороге, в автопромышленности и, конечно же, в военном деле. Вот почему еще в 1935 году Совет Труда и Обороны СССР принял постановление о строительстве в европейской части страны элементного завода. В документе за подписью В. Молотова есть такие слова: «Отмечая крайне неудовлетворительное состояние аккумуляторно-элементной промышленности, не обеспечивающей количественно и качественно потребностей обороны страны и важнейших нужд народного хозяйства, СОВЕТ ТРУДА И ОБОРОНЫ постановляет: утвердить следующий план развития мощности аккумуляторно-элементной промышленности…».

Согласно этому проекту рассчитывали запустить новое предприятие к 1938 году. Но дело затянулось. Поначалу рассматривали несколько вариантов его размещения, например, в Липецке и Воронеже. Но в итоге предпочтение отдали Ельцу: уж больно он удачно расположен, да к тому же тут крупный транспортный узел.

В начале 1936 года к нам в город прибыла специальная комиссия из столицы. Затем на объединенном заседании президиумов Елецкого городского и районного Советов депутатов трудящихся, а также представителей проектных организаций постановили: отвести под строительство нового предприятия земельный участок площадью почти 40 гектаров в южной части города на границе с землями Лавского сельсовета. Так завод обрел свое место.



Рождение

Возведение элементного завода в Ельце началось весной 1937 года‚ а срок его ввода в эксплуатацию наметили на 1942 год. Так что к началу Великой Отечественной войны новостройка располагала лишь лабораторным корпусом, ремонтно-механическим цехом и складскими помещениями. При этом стране, в особенности Красной Армии, срочно требовалась готовая продукция. Можно только догадываться, каких усилий стоило коллективу предприятия под руководством первого директора Д. И. Елсакова уже в начале октября 1941 года выдать стартовую партию изделий. Известно лишь, что ельчанам активно помогали московские ученые-электрохимики.

Итак, 8 октября 1941 года (с той поры эта дата считается днем рождения предприятия) прямо в лабораторном корпусе заводчане собрали несколько десятков анодных гальванических батарей галетной конструкции. Между прочим их промышленный выпуск у нас начали первыми в мире!

А предназначались электрохимические источники тока в основном для армейских радиостанций.



Эвакуация

и возвращение

Из-за угрозы оккупации нашего города (фронт подходил все ближе и ближе) элементный эвакуировали на Урал.

Первый эшелон из Ельца прибыл в г. Верхний Уфалей 29 октября 1941 года. Всего же сюда было доставлено 122 вагона с оборудованием и 22 — с рабочими и специалистами. Уже 15 января 1942-го их общими усилиями предприятие, расположившееся на территории бывшего мраморно-распиловочного заводика, вновь продолжило выпуск электрохимических источников тока, от которых зависела нормальная работа армейской связи. В крайне сложных условиях наши земляки сумели не только наладить, но и постоянно увеличивать количество готовой продукции.

Только в ноябре 1944 года ельчане вернулись с Урала домой. Оказалось, в сохранившихся от бомбежек цехах уже работает коллектив Харьковского элементного завода, эвакуированный в Елец ранее. Объединенное предприятие возглавил легендарный директор Ш. К. Шагиян. Именно под его руководством в конце 50-х годов прошлого века на элементном заводе появились первые автоматы для сборки электрохимических батарей. А в 1954 году для подготовки собственных специалистов среднего звена прямо на предприятии начал действовать заводской вечерний техникум.



Для игрушек

и космоса

В 60-х заводчане под руководством директора П. Н. Лямина активно осваивают производство не только военной, но и разнообразной гражданской продукции для элект­робытовых приборов, карманных фонарей, детских игрушек…

Здесь приступают к выпуску источников тока нового направления, разработанных отраслевым институтом, — ртутно-цинковых. Их отличают небольшие размеры и повышенная энергоемкость.

Шестидесятые ознаменовались введением в строй роторных линий, позволивших елецким электрохимикам выпускать миллионы батарей в год. Кроме того, в эти же годы, благодаря усилиям конструкторов и ученых заводчане первыми в СССР освоили новые изделия — щелочные источники тока. А еще завод строит детский сад и жилье для своих работников, переходит на пятидневную рабочую неделю (до 1967 года выходным днем было только воскресенье!).

В 70-х начинается серийное производство водоактивируемых химических источников тока (ХИТ), предназначенных для питания гидроакустической аппаратуры, электронной морской техники и приборов, используемых в воде. В качестве электролита в этих ХИТах используется морская вода. На заводе появляется первая в Ельце электронно-вычислительная машина (ЭВМ) — прообраз современных компьютеров. Тут строятся новые корпуса, осваиваются новые виды продукции. В 1983 элементный посетил космонавт № 3 Андриян Григорьевич Николаев. Он поблагодарил заводчан за труд, качество и надежность выпускаемой продукции.



Главная

традиция — качество

В сентябре 1985 года у руля завода встал 35-летний Владимир Александрович Архипенко, впоследствии сумевший сохранить предприятие в наиболее трудные «перестроечные» и «постперестроечные» времена. Судите сами: ранее в СССР было более десятка подобных производств, из них до наших дней дожило лишь АО «Энергия», прошедшее сквозь многочисленные кризисы, дефолты, попытки рейдерских захватов, да что там говорить, сумевшее выжить, несмотря на развал и крушение профильной отрасли.

При этом продукция елецкого предприятия всегда оставалась самого высокого качества. Свидетельством тому — история, рассказанная корреспонденту «Красного знамени» нашим земляком Владимиром Юрьевичем Карайчевым. Несколько лет назад он работал в небольшой воронежской фирме по обслуживанию медицинской техники. Однажды случилось ему демонтировать старый (еще советских времен) рентгеновский аппарат. В одном из его блоков В. Ю. Карайчев обнаружил электробатарею КБС (карманная батарея сухая), изготовленную на Елецком элементном заводе в феврале 1976 года. Из любопытства Карайчев замерил напряжение на клеммах батарейки и глазам своим не поверил. Она по-прежнему выдавала электрический ток, была «живой» спустя 36 лет со дня выпуска!

По мнению специалистов, подобная «жизнестойкость» — результат высокой культуры и качества производства. Это традиции, которые и ныне бережно хранят в АО «Энергия». По-другому и быть не может, ведь елецкие источники тока используют в космической, военной и медицинской сферах — в общем, там, где требуется сверхнадежность.



Новые рубежи

и наука

Выходить на новые рубежи коллективу АО «Энергия» сегодня помогает политика модернизации производства и вложение средств в научные разработки. Судите сами, только в 2019 году на эти цели затрачено 350 миллионов рублей (!). Причем финансирование велось из собственной прибыли предприятия. Многомиллионные затраты на переоснащение и науку сторицей окупаются улучшением качества продукции, а значит, повышением имиджа предприятия и успехами на рынках сбыта.

Важнейшая цель — создание новейших образцов химических источников тока и улучшение технических параметров уже имеющихся ХИТов. Когда-то, в советские времена, разработку перспективных изделий вели отраслевые научно-исследовательские институты. Увы, в 90-е годы прошлого столетия они прекратили свое существование. Таким образом, перед АО «Энергия» встали задачи по развитию собственной научной базы. Происходило это не на пустом месте. На предприятии в течение многих лет действовали научные подразделения, занимавшиеся проведением опытных работ, доводкой изделий, разработкой оборудования. Тут имелись специальное конструкторское бюро и лаборатория по внедрению новых технологий. Все это позволяет открыть на заводе собственный учебный центр, создать мощную научную базу, укомплектованную учеными соответствующего профиля.

Руководство АО «Энергия» считает, что будущее за современным, наукоемким, гибким и разноплановым производством, таковым и стремится его сделать.



Инновации

На заводе организовано производство перспективных литий-железофосфатных аккумуляторов. Подобные применяются в электротранспорте, беспилотных летательных аппаратах, системах накопления энергии для домов, офисов, учреждений здравоохранения, в железнодорожной инфраструктуре.

Еще одним инновационным направлением деятельности АО «Энергия» стало производство литий-ионных аккумуляторов. Они малогабаритны, обладают большим зарядом и сроком эксплуатации. Их используют для энергопитания средств связи, в различной аппаратуре и приборах.

Некоторые проекты, реализуемые коллективом завода, входят в областную программу инновационного развития Липецкой области. В их числе — план, предложенный руководителем региона И. Г. Артамоновым: наладить в Ельце выпуск накопителей — источников тока для электробусов.

Выполняя поручения Президента страны В. В. Путина, АО «Энергия» активно участвует в диверсификации.

Если в 2000 году на заводе выпускалось 80 процентов изделий, связанных с ВПК, и 20 процентов «гражданской» продукции, то сейчас это соотношение составляет 40 к 60. Ежегодно завод осваивает 5 — 7 новых изделий, а вскоре здесь планируют приступить к выпуску мощных высокотехнологичных аккумуляторов для электромобилей.



Из необычного

Предприятие осваивает и не совсем привычные для себя рынки. Например, добычу и розлив минеральной воды. В начале двухтысячных это неожиданное направление открыло для завода новый источник дохода. Сегодня АО «Энергия» выпускает минеральную воду под брендом «ЭкоБаланс».

Более 13 лет на заводе действует производство крупногабаритных металлических конструкций: торговых боксов и прочего оборудования для таких сетевых гигантов, как «Магнит», «Леруа Мерлен», «Глобус» и аналогичных сетей Беларуси и Казахстана.

На сегодняшний день номенклатура изделий достигает около 1000 единиц. В том числе медицинская мебель, мебель для детских садов, школ, банков, а также контейнеры ТБО, специальные телекоммуникационные шкафы и ящики, многое другое. Есть даже цех по производству пластиковых дверей и окон.

АО «Энергия» действует и в направлении развития туризма. Построена круглогодичная база отдыха «Казаки» неподалеку от одноименного села. Здесь можно отдохнуть интересно и с пользой для здоровья. Номера для отдыхающих — со всеми удобствами, есть ресторан, а еще бассейн, зарыбленные пруды, манеж, в котором можно получить уроки верховой езды на лошадях. Путевки на заводскую базу отдыха сотрудники предприятия получают на льготных условиях. Также работникам, которым необходимо поправить свое здоровье, профком завода приобретает путевки в санатории по профилю заболевания. А детям заводчан полностью компенсируется стоимость отдыха в городских летних лагерях.



Социальная политика

Социальная политика АО «Энергия» включает в себя более 50 действующих положений, направленных на улучшение условий труда, обеспечение социальной защиты тружеников, организацию их отдыха и медобслуживания.

Например, для привлечения и закрепления молодых специалистов на предприятии предусматриваются денежные выплаты при заключении брака, рождении ребенка, поступлении детей в первый класс. Женщинам, имеющим двух и более детей, ежемесячно выплачивается материальная помощь на каждого второго и последующего ребенка. Меры поддержки преду­смотрены и для мужчин, имеющих трех и более детей. Они также получают ежемесячное пособие.

Сотрудникам, чьи малыши посещают детский сад или ясли, ежемесячно компенсируют оплату питания детишек в дошкольном учреждении. Единовременное пособие полагается одному из родителей (опекуну, попечителю), имеющему ребенка-инвалида. Традиционно на Новый год дети работников завода получают подарки.

Из фонда социального страхования заводчанам оплачиваются гарантированные пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам, по уходу за ребенком до достижения полутора лет. Работники, попавшие в трудное жизненное положение, в том числе и нуждающиеся в лечении, могут рассчитывать на материальную помощь.



Медпомощь

и отношение

к ветеранам

На заводе отлично поставлены лечебно-профилактическая, санитарно-гигиеническая, противоэпидемическая работа. Действует лицензированная амбулатория, оснащенная всем необходимым для оказания первой доврачебной помощи. Ежегодно заключаются договоры с поликлиниками города и организуются бесплатные медицинские осмотры заводчан. Администрация предприятия заботится о том, чтобы работники были обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты: спецодеждой, спецпитанием, трудились в комфортных и безопасных условиях.

Особое отношение руководства АО «Энергия» к ветеранам, в том числе и ветеранам завода. К 80-летнему юбилею администрация и представители профсоюзной организации завода поздравили каждого ветерана и поблагодарили за все, что они сделали для страны и родного предприятия.

К памятным датам предусмотрены выплаты участникам боевых действий, ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС.

Валерий Владимирович Хальзов, отдавший предприятию свыше 50 лет.

Полина Егоровна Иноземцева, работавшая на заводе в годы войны. Юбилейной медалью «80 лет АО «Энергия» г. Елец» руководство предприятия наградило ветеранов завода.

Ольга Борисовна Исаева (стаж 46 лет).

Александра Федотовна Иванова, участница Великой Отечественной войны.

Валентина Александровна Портнова (стаж 45 лет).



Выставки

и сотрудничество

Коллектив АО «Энергия» — нередкий участник различных всероссийских и международных выставок и форумов. В этом году делегация из Ельца во главе с генеральным директором АО «Энергия» В. М. Ивановым и коммерческим директором В. В. Сериковым посетила самое крупное в мире собрание военных экспертов, производителей, а также работающих на оборонку предприятий — форум «АРМИЯ-2021».

Здесь ельчане демонстрировали собственную продукцию — источники тока, применяемые как в военной, так и гражданской технике. В числе новинок представили батарею LiFePO4. Ее отличает компактность, легкость и долговечность. А область применения чрезвычайно широка — от медицинской и складской техники до гольфкаров и электромобилей.

Еще одной новинкой от ельчан стала система накопления энергии (СНЭ). Установка включает в себя уже упомянутую литий-ионную батарею, устройство сопряжения с сетью (инвертор) и блок управления.

СНЭ позволяют накапливать, хранить и распределять энергию, необходимую для питания самого разного электрооборудования. Она незаменима благодаря долгосрочной, стабильной и безопасной работе, а также простоте в эксплуатации. СНЭ может управляться при помощи встроенного модуля, способного регулировать различные ее параметры, в том числе и мощность тока.

Сегодня АО «Энергия» успешно развивает внешнеэкономические связи с Индией и другими странами, а также традиционными партнерами по СНГ (Азербайджаном, Белоруссией, Казахстаном, Арменией, Узбекистаном). Елецкое предприятие остается лидером не только на отечественном, но и на внешнем рынках.