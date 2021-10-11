А. В. Барченко — наш земляк, ученый и мистик

В нынешнем году исполнилось 140 лет со дня рождения одного из самых загадочных наших земляков — журналиста, писателя, мистика, оккультиста и вместе с тем разностороннего исследователя, работавшего в секретной лаборатории НКВД, Александра Васильевича Барченко.

Наш загадочный земляк Александр Василь­евич Барченко.



Из семьи юриста

Известно, что Александр родился 25 марта 1881 года в Ельце. Вырос в семье нотариуса окружного суда Василия Ксенофонтовича Барченко и был тут приемным сыном. Отчим слыл в Ельце человеком известным, состоятельным, уважаемым (носил звание потомственного почетного гражданина города). Имел собственную юридическую контору (сегодня в этом здании расположена библиотека им. М. Горького, ул. Мира, 102) и владел большим домом на улице Покровской (ныне ул. 9 Декабря, 26). Кстати сказать, именно тут в октябре 1917 года провел последние тревожные сутки в нашем городе И. А. Бунин. В дневниках Ивана Алексеевича осталась такая запись: «Возле шлагбаума колесо рассыпалось. До Ельца пешком — тяжко! Жутко! Остановят, могут убить. В Ельце все полно. Приютили нас Барченко».

Впрочем, самого Александра Барченко в доме отчима в это время скорее всего не было. После революции 1917 года он читал околонаучные лекции на тему древних цивилизаций революционным матросам. По его мнению, некогда на Земле существовали общества, обладавшие высочайшим уровнем знаний, но погибшие в результате глобальной катастрофы. Осколки этих цивилизаций рассеялись, а их наследие дошло до нас в форме мифов и сказаний, имеющих сакральный смысл. Всю свою жизнь А. В. Барченко посвятил поиску и расшифровке тайных вед и загадочных явлений, а также феноменов человеческой психики.



Продукт своей эпохи

Есть сведения, что Саша Барченко с раннего детства рос мальчиком впечатлительным, с тонким художественным чутьем и богатой фантазией. Неудивительно, что он тянулся к мистике и всяким чудесам. Впрочем, прежде всего он оставался продуктом своей эпохи. В пору его взросления (конец XIX — начало XX веков) вся Россия повально увлекалась спиритизмом, столоверчением, вызыванием духов и прочей чертовщиной. Этим грешили даже образованные люди — такие, как знаменитый этнограф Владимир Даль и не менее известный химик Александр Бутлеров, не говоря уже о «тонких натурах» поэтов и писателей Серебряного века.

Вероятно, в Ельце местная элита тоже устраивала магические сеансы, где выступали заезжие и доморощенные духовидцы и медиумы. Возможно, именно так юный Барченко заинтересовался паранормальными явлениями, а позже начал изучать психическую энергию человека.

По одной из версий молодой Александр сначала учился в Елецкой мужской гимназии, а затем его перевели в Санкт-Петербург. Здесь он и завершил обучение в 1898 году. Затем два с половиной года слушал лекции сначала в Казанском (1904 г.), а затем в Юрьевском (Дерптском, 1905 г., сегодня это город Тарту в Эстонии) университетах. Однако в начале ХХ века студент Барченко прекратил учебу на медицинском факультете «за неимением средств». Скорее всего в ту пору у него произошла размолвка с отчимом, и тот попросту перестал платить за образование своенравного пасынка.



Ушел в мистику

Именно в университете произошла судьбоносная встреча Александра Барченко с преподавателем юриспруденции, профессором Александром Кривцовым. Тот познакомил впечатлительного студента с эзотерическим учением французского мистика Сент-Ив де Альвейдра. Иностранец утверждал, что в доисторическую эпоху на территории Тибета существовала высокотехнологичная цивилизация. Ее представители владели сверхзнаниями во всех научных областях и обладали сверхспособностями. После трагической гибели суперкультуры часть ее представителей, по мнению француза, укрылась в высокогорьях, в мистической стране Шамбала, а некоторые перекочевали на Крайний Север, в так называемую Гиперборею.

Много позже, на допросах в НКВД, А. В. Барченко говорил: «Рассказ Кривцова явился первым толчком, направившим мое мышление на путь исканий, наполнивших в дальнейшем всю мою жизнь. Предполагая возможность сохранения в той или иной форме остатков этой доисторической науки, я занимался изучением древней истории, культуры, мистических учений и постепенно ушел в мистику».

Желание больше узнать о загадочной цивилизации побудило молодого человека отправиться в путешествие по России. Говорят, в поисках тайных знаний он, завербовавшись матросом на корабль, побывал даже в Индии.



Помнил малую родину

Результаты исследований и поисков Александр Васильевич воплощал в собственных публикациях в прессе. Начиная с первого десятилетия ХХ века, он пишет для различных журналов теоретические статьи, а также художественные произведения, пронизанные мистикой. Барченко сотрудничает с известными в ту пору изданиями: «Мир приключений», «Русский паломник», «Природа и люди», «Исторический журнал» и другими. Кстати сказать, как публицист и писатель он нередко выступал еще и в роли иллюстратора собственных произведений. Причем профессиональные художники давали его рисункам высокую оценку. Нужно отметить, что Барченко часто пользовался псевдонимом А. Елецкий. Наверняка, любил и помнил малую родину!

Литературные труды понемногу начали приносить Александру не только известность, но и деньги. Скорее всего ради них (денег) наш земляк занимался также «рукогаданием» и частными консультациями граждан (видимо, на темы будущего) в период с 1909 по 1911 годы.

Именно в 1911 году он опубликовал очерк «Душа природы», где изложил собственное понимание энергии. По его теории, главный источник всякой жизни — солнечный свет. Причем не только на Земле, но и на других планетах. Например, Барченко утверждал, что на Марсе имеется растительность, там есть лед и вода, а также загадочные каналы, но главное, он допускал, что на «красной планете» обитают «существа, по разуму не только не уступающие людям, но, вероятно, далеко их превосходящие».



Кто отец гелиобиологии?

Интересно также, что уже в своих ранних произведениях Александр Васильевич выдвигал идею о том, что мощные вспышки на Солнце — не только источник полярных сияний, но и глобальных социальных явлений, воздействующих на историю человечества. По сути, это уже начало гелиобиологии, которой знаменитый А. Л. Чижевский начнет заниматься только в 1915 году. И, кто знает, возможно, под влиянием публикаций нашего земляка.

Тема «лучистой энергии» (в самых разных ее проявлениях и видах) на протяжении многих лет оставалась для А. В. Барченко любимой. Он считал, что именно «космическая энергия» оказывает решающее влияние на жизнь человека и общества.

Круг интересов Барченко был чрезвычайно широк. В него входила практически вся сфера естествознания. Но теоретические и практические поиски молодого естествоиспытателя прервала Первая мировая война.

По всей видимости, сражался он бесстрашно: в 1915 году получил ранение и оказался демобилизован. Его жена хлопотала о получении мужем пенсии, так как давала о себе знать фронтовая контузия. Сам Барченко писал: «Характер моей болезни (органическое поражение мозга и припадки эпилепсии) требует лечения непрерывного в течение долгого времени».



Наука и революционный буддизм

Появившееся после ранения и «дембеля» свободное время Александр Васильевич использовал для сбора материалов по истории древнейшего естествознания. Все это впоследствии послужило базой для его лекций. Удивительно, но научные знания в голове Барченко соседствовали со странными верованиями. Он писал: «Существует предание, что человечество уже переживало сотни тысяч лет назад степень культуры не ниже нашей. Остатки этой культуры передаются из поколения в поколение тайными обществами. Алхимия — химия угасшей культуры».

А еще наш земляк твердо верил, что «вселенная наполнена тончайшим и невидимым эфиром, через который проходит и излучение психофизической энергии мозга человека (так называемые N-лучи). Исследовав этот процесс и взяв его под контроль, можно научиться передавать мысли на расстояние».

В 1915 году Барченко общается с тибетскими ламами, посетившими Санкт-Петербург. Один из «туристов» оказался даже членом ЦК Монгольской народной трудовой партии. В итоге знавший Александра Васильевича товарищ записал: «Революционные буддисты посвятили Барченко в учение Калачакры, которое российский мистик переосмыслил в соответствии с воспринятыми им ранее оккультными идеями. Барченко был убежден в том, что самые разные его учителя воспроизводят идеи единого древнего знания, которое являлось достоянием давно исчезнувших великих цивилизаций».



После революции

После революции 1917 года, чтобы как-то заработать на пропитание, А. В. Барченко читал лекции, темой которых по-прежнему оставались все те же «древние цивилизации».

Порой ему приходилось выступать перед матросами Балтфлота. А те, разинув рты, слушали очкастого интеллигента, вещавшего о канувших в небытие тайных знаниях и могущественных народах, обладавших нечеловеческими возможностями.

Осенью 1918 года Барченко поступил на естественно-географический факультет открывшихся в Петрограде одногодичных Высших педагогических курсов. А спустя год прослушал курс по биологии. Попутно он интересовался астрономией, изучал гипноз, телепатию, электромагнитные излучения мозга.

В 1918 году Барченко заинтересовались органы ВЧК, во главе которых стоял Ф. Э. Дзержинский. Есть свидетельства, что Феликс Эдмундович (да и не только он в советской верхушке) слыл человеком неравнодушным к оккультизму, паранормальным явлениям, проявлял живой интерес к мистике и всяческим вымыслам. Не случайно Железный Феликс председательствовал в Обществе по изучению проблем межпланетных сообщений.

Александру Васильевичу предложили исследовать психическую энергию, чтобы передавать мысли на расстояние, а также влиять на человеческое сознание. В 1920 году Барченко выступил с научным докладом на конференции Петроградского института изучения мозга и психической деятельности, где познакомился со знаменитым академиком, возглавлявшим эту научно-исследовательскую организацию, Владимиром Михайловичем Бехтеревым.



Экспедиция

в Гиперборею

В том же 1920 году Бехтерев предложил Барченко интересную работу. Его командировали в Лапландию для изучения загадочного заболевания «мерячения». Оно наблюдалось у северных народов, где люди по одному или целыми группами впадали в странный транс, порой повторяя движения друг друга, пели на незнакомых языках, видели галлюцинации. Недуг называли «зовом Полярной звезды», или «полярным бешенством». На Руси подобное нервно-психическое расстройство исстари знали как «кликушество». Барченко слышал о «мерячении» и с удовольствием взялся за дело. Тем более он грезил Гипербореей, которая, по его мнению, лежала где-то в районе Кольского полуострова. Около двух лет Александр Василь­евич прожил на Севере в Мурмане. Работал на здешней биостанции, общался с местными жителями и шаманами. А еще изучал морские водоросли как объект использования в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. Он также возглавлял Мурманский морской институт краеведения, что помогло окунуться в атмосферу прошлого северного края и лучше узнать населяющие его народы.

Летом 1922 года Барченко организовал экспедицию в глубь Кольского полуострова. Участие в непростом походе приняли его жена Наталья, секретарь Юлия Струтинская, ученица и последовательница Лидия Шишелова-Маркова, а также приехавшие из Петрограда журналист Семенов и астроном Александр Кондиайн. Главной задачей ставилась обследование района Ловозера, населенного лопарями (саамами), где еще не ступала нога ученых.



Легенды и находки

Еще в 1914 году А. В. Барченко написал про русский Север роман «Из мрака», в котором пересказал древнюю легенду о племени чудь, якобы скрывшемся под землей, когда пришедшие сюда лопари стали новыми хозяевами этих мест. С тех пор «чудь подземная» будто бы живет в глубоких катакомбах, но перед катаклизмами и бедами выходит на поверхность. Тогда люди видят представителей необычной расы мелькающих в пещерах («печорах») на окраине Карелии и Финляндии. Мог ли в то время наш земляк думать, что поведет в эти места научную экспедицию?!

Уже в самом начале похода исследователи натолкнулись в тайге на странный памятник — огромный прямоугольник из гранита, причем сориентированый по странам света. Вскоре выяснилось, что многие лопари (по вере они православные христиане) втайне поклоняются богу Солнца. Согласно древней традиции приносят бескровные жертвы каменным глыбам-менгирам, или, как они их называют, «сейдам». Кроме того, на скалистом берегу Сейдозера путешественники обнаружили огромную (как писал один из них, «с Исаакиевский собор»), словно нарисованную человеческую фигуру. Местные называли ее «стариком». Были сделаны и другие находки. Например, в Мурманском областном краеведческом музее по сию пору есть документ «Материалы к карте археологических находок и открытий на Кольском полуострове». В нем сохранилась запись под номером 3: «Скульптурная подставка. Найдена у входа одной из пещер Сейдозера в 1922 г. А. В. Барченко. Хранится у него же».

(Продолжение в следующем

номере «КЗ»).