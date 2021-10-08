ИТОГИ ОПМ «МЕТАЛЛ»

В период времени с 21 по 28 сентября на участке оперативного обслуживания Елецкого ЛО МВД России на транспорте было проведено оперативно-профилактическое мероприятие (ОПМ) «Металл», направленное на пресечение преступлений и правонарушений в сфере незаконной организации деятельности пунктов приема лома черного и цветного металла, а также его незаконного оборота и перевозки, в том числе без наличия соответствующей лицензии.

Сотрудниками Елецкого линейного отдела во взаимодействии со стрелковыми командами вневедомственной охраны проводились рейдовые мероприятия на пунктах приема металла. В результате проведенных мероприятий изъято из незаконного оборота свыше 520 кг металла на сумму около 14 817 рублей, а также полицейские задержали пять человек, причастных к совершению хищения лома черного металла.

В настоящее время Елецким линейным отделом МВД России на транспорте возбуждено три уголовных дела, из которых одно по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 158 УК РФ («Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору»). Материалы уголовных дел планируется направить в суд для дальнейшего рассмотрения и принятия судебных решений.

Сотрудники Елецкого ЛО МВД России на транспорте продолжат уделять пристальное внимание пресечению и раскрытию преступлений в сфере цветного и черного металла.

Штаб Елецкого ЛО МВД России на транспорте.