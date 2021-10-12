ВНИМАНИЕ: ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПЕРЕЕЗД!

На территории России резко ухудшилась обстановка с обеспечением безопасности движения в местах пересечения автомобильных и железных дорог.

По информации, предоставленной и. о. начальника Елецкой дистанции пути Д. Н. Пузиковым, на 2 октября текущего года количество дорожно-транспортных происшествий на российских железнодорожных переездах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (АППГ) возросло на 16% (171 случай против 147), а число пострадавших увеличилось почти наполовину (103 человека против 70 человек). В текущем году в подобных ДТП погибло 36 человек (АППГ — 21 человек).

Важная особенность: все случаи ДТП произошли по вине водителей автотранспорта, грубо нарушивших правила дорожного движения РФ при проезде через железнодорожный переезд.

Резонансная авария произошла 2 октября на регулируемом необслуживаемом дежурным работником железнодорожном переезде 82 км ПК 9 перегона Лунино — Гольцовка (это в Пензенской области). Действующая там автоматическая переездная сигнализация была исправна.

Столкнулись пассажирский поезд № 116 «Адлер — Томск» (11 вагонов, 336 человек, из них 34 ребенка) и прицеп-платформа «КаМАЗа», перевозившего негабаритный тяжеловесный груз (гусеничный экскаватор) без оформления специального разрешения.

По счастью, в результате ДТП люди не пострадали. Однако сошли с рельсов сам локомотив и три головных вагона. Повреждены: локомотив, 70 метров рельсошпальной решетки и платформа остановочного пункта.

Расследованием на месте происшествия установлено, что водитель автомашины, грубо нарушив ПДД РФ, остановил свой «КаМАЗ» в границах переезда. Машинист пассажирского поезда, следующего со скоростью 80 км/ч, увидев стоящий на переезде грузовик, применил экстренное торможение. Но избежать столкновения не удалось.

Руководство Елецкой дистанции пути просит руководителей предприятий, так или иначе связанных с грузопассажирскими перевозками, отделы Госавтоинспекции, учебные заведения принять дополнительные меры по усилению профилактической работы с водителями автотранспорта по предупреждению ДТП на железнодорожных переездах.

Помимо обращения особого внимания на тяжесть последствий подобных аварий, а также на персональную ответственность водителей и необратимость наказания за допущенные нарушения ПДД РФ, следует обязательно напоминать о необходимости согласования маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного автомобиля с владельцем инфраструктуры ж/д транспорта: данное требование прописано в «Порядке выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства», утвержденного приказом Минтранса России № 167 от 05.06.2019 г.