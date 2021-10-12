12 октября — профессиональный праздник сотрудников кадровых подразделений МВД России.

В этот день в 1918 году совместным решением Народного комиссариата внутренних дел и Народного комиссариата юстиции РСФСР была принята Инструкция «Об организации советской рабоче-крестьянской милиции». Этот документ положил основу в создание и налаживание деятельности кадровых аппаратов в органах внутренних дел России.

На первый взгляд работа кадровика не видна, но функций у этого подразделения множество: учет кадров, присвоение званий, награждений и поощрений, выдвижения сотрудников на вышестоящие должности, назначение пенсий, вопросы социальной защиты сотрудников и членов их семей, ветеранов органа внутренних дел, а также семей сотрудников, погибших при исполнении своих служебных обязанностей — это далеко не полный перечень, который выполняет кадровый аппарат в системе МВД России. Работа ответственная, поскольку отбор, подготовка сотрудников, проведение воспитательной работы, повышение их профессионального уровня также лежат на плечах кадровиков.

В Елецком линейном отделении по работе с личным составом руководит помощник начальника Линейного отдела МВД России — начальник отделения по работе с личным составом Елецкого ЛО МВД России на транспорте капитан внутренней службы Ирина Сергеевна Кузнецова, которая умело направляет и организовывает работу кадрового подразделения. Она всегда готова оказать профессиональную помощь сотрудникам отдела, своевременно и качественно решает возникающие служебные вопросы.

С большим объемом работы, выполняемой сотрудниками отделения по работе с личным составом, ей помогают справиться опытные работники кадровой службы: старший специалист по работе с личным составом старший лейтенант внутренней службы Елена Михайловна Анисимова и специалист отделения по работе с личным составом капитан внутренней службы Елена Викторовна Сигорских, а также психолог младший лейтенант внутренней службы Татьяна Андреевна Никотина. Они успешно и своевременно выполняют возложенные на них обязанности.

В настоящее время отделение по работе с личным составом — сплоченный, работоспособный коллектив, способный успешно решать стоящие перед ним задачи. Сотрудники трудятся, не считаясь с личным временем, делая все возможное, чтобы поддерживать кадровый потенциал отдела на высоком уровне, укрепляя правовую и социальную защищенность его сотрудников.

Регулярно сотрудники отделения по работе с личным составом проводят занятия, направленные на формирование у полицейских положительных психологических качеств, активно оказывают практическую помощь молодым сотрудникам в их профессиональной адаптации к службе, профессионально ведут документацию кадрового направления, взаимодействуют с Советом ветеранов органов внутренних дел.

Значение кадровых служб для формирования высококвалифицированного коллектива нельзя недооценивать. И от того, насколько профессионально будут выполнять свои обязанности сотрудники кадровой службы, будет зависеть и эффективность деятельности Елецкого линейного отдела, а значит и результат при достижении намеченных целей.

Руководство Елецкого ЛО МВД России на транспорте и весь личный состав поздравляет сотрудников отделения по работе с личным составом, а также ветеранов кадровой службы с профессиональным праздником. Желает им здоровья, благополучия, профессионального роста, реализации намеченных планов и, конечно же, успехов в работе!

Штаб Елецкого ЛО МВД России на транспорте.