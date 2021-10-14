Что важно знать о ковиде и госпитализации

Управление здравоохранения Липецкой области дало ответы на актуальные вопросы о коронавирусной инфекции.

— В чем сложности диагностики ковида?

— Диагноз «коронавирусная инфекция» устанавливается на основании определенных обследований, результатов лабораторных исследований. В период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ на фоне пандемии ставить точный диагноз не всегда легко.

Необходимо запомнить, что для коронавирусной инфекции характерно: инкубационный период в течение 2 —14 дней, чаще 3 — 5. При респираторных инфекциях он более короткий, через 1 — 2 дня после контакта с больным уже проявляется клиника ОРВИ. Также к признакам ковида относятся наличие температуры более 37,5, сухого кашля или с небольшим количеством мокроты, заложенности в груди, умеренные выделения из носа, нарушение или потеря обоняния, вкуса, конъюктивит, выраженная слабость, мышечные и головные боли и др.

— При каких симптомах к пациенту на дом обязан прийти врач из поликлиники?

— Врача на дом можно вызвать, если есть повышение температуры — выше 38 градусов или признаки ОРВИ: кашель, заложенность носа, затрудненное дыхание, одышка, боли в груди, слабость, головная боль, потеря обоняния.

Кроме того, есть условия, когда вызов врача на дом при таких симптомах не просто желателен, а строго необходим. Например, если возраст пациента 65 лет и старше, наличие хронических болезней легких, сахарный диабет, онкологические заболевания, болезни системы кровообращения.

— В течение какого времени должен прийти участковый терапевт из поликлиники?

— Медработник, вызванный на дом, должен прийти в течение 24 часов.

— Когда звонить в «Скорую»?

— Сегодня диспетчеры службы «Скорой медицинской помощи» занимаются распределением вызовов. Поэтому сюда можно звонить, если состояние ухудшается, появились тяжелые симптомы: температура выше 38,5 градуса, боли в груди, чувство нехватки воздуха.

При поступлении вызова оператор проводит опрос позвонившего. Кроме жалоб, важно сразу назвать свой возраст, сопутствующие болезни и сообщить, если были контакты с зараженными коронавирусом. По итогам беседы принимается решение: отправить к пациенту бригаду «скорой» или передать вызов в поликлинику по месту жительства для прихода врача на дом (в течение 24 часов).

Такой вариант возможен, если после консультации врача «Скорой» по телефону выяснится, что состояние пациента не вызывает серьезных опасений и не требуется экстренной помощи.

— Как определяется степень тяжести ковида?

— При легком течении заболевания температура не превышает 38 градусов. У пациента наблюдаются слабость, боли в горле.

При среднетяжелом состоянии температура поднимается выше 38 градусов. Появляется одышка при физических нагрузках, на снимках КТ наблюдается поражение легких.

При тяжелом состоянии наблюдается высокая температура, скачки давления, значительный объем поражения легких, снижение уровня сознания.

— Когда нужно проводить компьютерную томографию легких?

— Необходимость такого обследования определяет врач. При этом должны учитываться возраст пациента, наличие сопутствующих хронических болезней, жалобы, объективное состояние и клиническая картина развития пневмонии (по итогам «прослушивания» легких, измерения сатурации, частоты дыхания).

КТ показано только при наличии у больного клинических признаков ОРВИ, частоты дыхания более 22 в минуту и сатурации менее 95%. Не рекомендуется делать КТ в ранние сроки до 3 — 5 дней заболевания.

— При каких симптомах больного должны госпитализировать?

— Согласно рекомендациям Минздрава, если больному поставлен диагноз «коронавирусная инфекция» и он лечится дома, ему полагается госпитализация при сохранении температуры свыше 38,5 градуса в течение 3 дней.

Также госпитализации подлежат пациенты в состоянии средней тяжести, у которых есть любые два из следующих показателей: сатурация меньше 95%, температура выше 38 градусов, частота дыхания выше 22, признаки пневмонии с распространенностью изменений в обоих легких более 25% (при наличии результатов КТ).

— В каком порядке госпитализируют больных с коронавирусом и можно ли выбрать больницу?

— Госпитализация происходит по направлению участкового врача или врача «Скорой» согласно маршрутизации, утвержденной приказом управления здравоохранения Липецкой области.

Человека с подозрением на коронавирус или подтвержденным диагнозом должны везти в больницу специальным медицинским транспортом.

— Куда обращаться по вопросам оказания медпомощи?

— Звонки по вопросам оказания медпомощи принимает единая диспетчерская служба (т. 8-800-450-48-48). По этому телефону можно записаться на прием к врачу или на прививку, а также вызвать врача на дом в любое время суток или день недели.

В управлении здравоохранения Липецкой области действуют телефоны «горячей линии». Круглосуточно — т. 8 (47-42) 23-80-80. В рабочие дни — с 10 до 12 часов, с 14 до 16 часов, т.: 8 (962) 350-05-53, 8 (47-42) 23-80-82.