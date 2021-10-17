«Ну-ка, солнце, ярче брызни, золотыми лучами обжигай! Эй, товарищ! Больше жизни! Поспевай, не задерживай, шагай!».

Эти слова из известного «Марша физкультурников» Исаака Дунаевского невольно вспоминались на традиционном военизированном кроссе, посвященном годовщине присвоения Ельцу почетного звания города воинской славы. В ожидании победителей искрились спортивные Кубки, и солнце словно подбадривало парней, вышедших на старт помериться ловкостью и выносливостью. Он проходил на территории городской лыжной базы, давно уже ставшей местом проведения многих спортивных состязаний.

Одиннадцать команд из образовательных учреждений города боролись за звание сильнейших на непростой дистанции. Надо было пробежать почти два километра по пересеченной местности, преодолев при этом сломанный мост, да еще доставить в нужное место ящик с патронами. Еще один сложный рубеж — стрелковый, его традиционно организует местное отделение ДОСААФ. Эта часть состязаний напоминала летний биатлон: участники стреляли стоя, едва отдышавшись от бега, по падающим мишеням, расположенным в 10 метрах. Промах наказывался прибавлением штрафных секунд…

В старшей группе самыми подготовленными оказались спортсмены из ЕГУ им. И. А. Бунина. Немного уступили им команды елецкого железнодорожного техникума — филиала РГУПС и елецкого железнодорожного техникума эксплуатации и сервиса — у них соответственно второе и третье места.



Среди школ первенствовала сборная СШ № 1 им. М. М. Пришвина. «Серебро» завоевала команда гимназии № 11, «бронза» — у СШ № 10.

Кубки, грамоты от организатора, которым было управление по физкультуре, спорту и молодежной политике администрации города, — теперь в активе этих команд. А у всех участников — закалка, тренировка, «зарядка» солнечной энергией последних погожих осенних деньков.