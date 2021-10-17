Получили почетные звания

В администрации Липецкой области состоялся торжественный прием, посвященный Дню учителя. Лучшие педагоги Ельца удостоены наград.

Удостоверения «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» получили учитель начальных классов гимназии № 11 М. Н. Земцова, музыкальный руководитель д/с № 39 М. В. Меркулова, учитель физкультуры лицея № 5 О. Н. Недбайлов и заведующая д/c № 41 Ж. А. Урюпина.

Почетного звания «Заслуженный работник образования Липецкой области» удостоены учитель математики лицея № 5 В. А. Добрина и проректор по учебно-воспитательной работе ЕГУ им. И. А. Бунина И. М. Курносова.

Лауреатом областной премии имени К.А. Москаленко стал заведующий кафедрой истории и историко-культурного наследия ЕГУ им. И. А. Бунина Д. А. Ляпин.

Знак отличия администрации Липецкой области «Почетный наставник» вручен директору лицея № 5 Н. М. Журавской.

Также чествовали победителей национального проекта «Образование» учителя истории и обществознания школы № 1 им. М. М. Пришвина Л. В. Полосину и учителя начальных классов школы № 10 с углубленным изучением отдельных предметов К. Б. Пудову.