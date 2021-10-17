новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Здоровый регион

«Торпедо» — звонкое имя!

0 21

Ветераны футбола и болельщики Ельца отмечают 60-летие команды «Торпедо» и ее первого крупного успеха в соревнованиях.

Этот футбольный коллектив был создан в 1961 году на заводе «Гидропривод» и в этом же сезоне покорил свою первую вершину: «Торпедо» выиграло чемпионат Липецкой области по футболу.
Спустя время таких побед у торпедовцев стало так много, что они перестали уже кого-либо удивлять, воспринимались, как нечто само собой разумеющееся. За свою спортивную историю елецкое «Торпедо» 13 раз (!) становилось чемпионом Липецкой области по футболу — этот результат остается не превзойденным до сих пор.
Между тем в активе самой именитой елецкой футбольной команды немало достижений и более высокого ранга. К примеру, торпедовцы становились бронзовыми призерами чемпионата всесоюзного спортивного общества «Труд». В 1989 и 1991 годах они занимали 3-и места на всероссийских чемпионатах коллективов физкультуры.
Ветеран елецкого футбола В. В. Дякин принес в редакцию «Красного знамени» по случаю 60-летия «Торпедо» фотографию. Сделана она была 10 лет назад на стадионе «Труд», где отмечалось 50-летие команды завода «Гид­ропривод». Мы решили опубликовать это фото. Увы, не все из изображенных на ней торпедовцев дожили до сегодняшнего дня. Но в сердцах болельщиков живет память о футболистах, которые своей игрой доставляли им радость.

Ветераны «Торпедо» в 2011 году.

Вам также могут понравиться Еще от автора

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности
More Stories

Ну-ка, солнце, ярче брызни!

Что важно знать о ковиде и госпитализации

Для кого прививка обязательна

МАУ ФОК «Виктория» начинает свою работу в привычном для всех…

Главный внештатный специалист кардиолог управления…

1 из 22