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Спорт

Заботу, знания и сердце — детям

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Определены победители федерального заочного этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям — 2021». Среди них — ельчанин Армен Вазгенович Акопян.

В финал вышли 90 участников из 45 регионов России. Елец представлял педагог дополнительного образования детско-юношеского центра им. Б. Г. Лесюка, руководитель объединения «Ашихара-каратэ» А. В. Акопян. Он участвует в физкультурно-спортивной номинации.


Армен Вазгенович занимается каратэ более 25 лет и тренирует подрастающее поколение, реализует социальные проекты, а также работает с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Он мастер спорта по стилевому и всестилевому каратэ, судья 1-й категории, получил 2-й дан (разряд) по ашихара-каратэ.
— Моя цель — воспитание всесторонне развитой личности, которая способна не только получать что-то полезное, но и передавать другим свои знания, умения и навыки, — рассказал А. В. Акопян в конкурсном видеоролике.
Педагог постоянно развивается, участвует в различных конкурсах, возит детей на соревнования, преподает в ЕГУ им. И. А. Бунина. Совмещая педагогический и научный опыт, участвует в конференциях, пишет статьи по каратэ.
Воспитанники Армена Вазгеновича побеждают и становятся призерами региональных, всероссийских и международных турниров. Некоторые из них хотят пойти по стопам своего наставника и в будущем тренировать детей.
Образовательная программа «Ашихара-каратэ» составлена на основе международной системы классификации спортсменов, представляющей градацию ученических (от белого пояса до коричневого) и мастерских степеней (от черного пояса до 9 дана). Последовательный переход от новичка до мастерской степени достигается путем поэтапного освоения техники каратэ, по принципу «от простого к сложному».
В процессе подготовки ребят А. В. Акопян использует различные методики по развитию физических качеств (силы, выносливости, координации, гибкости и т. д.).
Важное условие эффективности реализации программы — принцип разноуровневости, который заключается в предоставлении возможности заниматься всем детям от 7 до 18 лет, независимо от способностей. Учебный материал усложняется с каждым годом обучения.
На занятиях большое внимание уделяется общей физической подготовке, развитию координации и гибкости. Ученики знакомятся с ашихара-каратэ, изучают основные стойки, способы передвижения, технику нанесения ударов, защиты и тактики их применения, получают опыт участия в соревнованиях и показательных выступлениях различных уровней.
15 ноября А. В. Акопян поедет в Казань на финал конкурса «Сердце отдаю детям».

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