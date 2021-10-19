Елецкий ЛО МВД России на транспорте 15 по 24 октября проводит профилактическую акцию «Безопасная дорога домой!»

В рамках данной акции инспектором ГДН Елецкого ЛО МВД России на транспорте капитаном полиции Максимом Дорохиным, были проведены «Уроки Безопасности» с учащимися МБОУ СОШ п. Солидарность.

Сотрудник полиции еще раз напомнил детям о соблюдении правил дорожной безопасности, рассказал о правилах перехода проезжей части и правилах поведения на объектах железнодорожного транспорта. Призвал ребят использовать в темное время суток светоотражающие элементы.

Еще раз проговорили с детьми о безопасном маршруте движения из дома в школу и обратно, в особенности это касается тех детей, чей путь проходит через объекты железнодорожного транспорта. Ребята охотно приняли участие в беседе и активно задавали интересующие их вопросы.

Детям были приведены примеры фактов правонарушений и травматизма на объектах железной дороги и их последствия.

После беседы школьникам был показан фильм «Безопасность на железной дороге» и розданы красочные памятки с правилами поведения на объектах железнодорожного транспорта.

Полицейский напомнил детям, что железная дорога была и остается зоной повышенной опасности. Она требует внимания, осторожности и строгого соблюдения всех правил техники безопасности.

ГДН Елецкого ЛО МВД России на транспорте.