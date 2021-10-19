Концепция преображения сквера Пушкина

Начата работа по изготовлению проектно-сметной документации по благоустройству сквера А. С. Пушкина, что на набережной Быстрой Сосны. До начала зимы муниципальный контракт стоимостью 1 миллион 850 тысяч рублей, заключенный елецким УКСом с липецким индивидуальным предпринимателем Ю. Г. Разомазовой, должен быть выполнен (на это отведено немногим более двух месяцев).

Чем наполнят обновленный сквер

Правобережный участок главной городской водной артерии ограничен с запада собственно Быстрой Сосной, с севера — Каракумским мостом, с юга и востока — жилыми застройками по улицам Пожарной и Мешкова. Площадь благоустраиваемой территории — 1,8 га.

Исполнитель обязуется разработать проектно-сметную документацию благоустройства в соответствии с утвержденной муниципалитетом концепцией. В границах проектирования необходимо многое предусмотреть. В преображаемом сквере намерены сделать новый фонтан с подключенными коммуникациями и системой рециркуляции, массу зон отдыха: уголки для настольных игр (шахматно-шашечные столы под навесом), фуд-корта (закрытый павильон с летней верандой с видом на реку), чтения (беседка-читальня и буккроссинг), спорта (небольшая спортплощадка со столами для настольного тенниса и зоной воркаута), скамейки у фонтана.

На библиолужайке собираются оборудовать универсальную площадку для проведения мастер-классов, лекций, семинаров. Определено место для фестивальной зоны — площадки для проведения мероприятий различных форматов, а также для зоны выставок (пространство для вернисажей, сезонных выставок). Зона отдыха у воды позволит соединить благоустроенные территории в единый рекреационный ансамбль. На набережной намереваются разместить амфитеатр и летний кинотеатр.

Для самых маленьких гостей сквера Пушкина — детская площадка «Следы невиданных зверей» с персонажами сказок великого русского поэта. В рекреационной зоне преду­смотрены дорожки из гравийного отсева и зоны отдыха.

Немаловажная для Ельца деталь: в хозяйственной зоне сквера запланирована установка общественного туалета с возможностью доступа для маломобильных групп населения.

Зеленые насаждения сохранят и приумножат

Исполнителя проекта просят учесть, что при благоустройстве исторически сложившийся в сквере план расположения основных аллей должен быть сохранен. Проектировщику также следует предусмотреть максимальное сохранение всех зеленых насаждений, не требующих санитарной вырубки, а также возможность дополнительного озеленения территории многолетними декоративными растениями.

Малых архитектурных форм в сквере Пушкина согласно концепции его благоустройства планируется установить свыше 40 единиц, на специальном стенде намерены разместить и познавательную информацию об Александре Сергеевиче. В торговом павильоне с летней мини-верандой в теплое время года можно будет приобрести прохладительные напитки и мороженое.

В схеме озеленения сквера — деревья (клен полевой и белая акация), кустарники (бирючина, белая, светло-фиолетовая и фиолетовая сирень), разнообразные травы и травянистые кустарники. Проектом предусмотрена высадка шумо- и пылезащитных насаждений вдоль южной границы территории (со стороны ул. Орджоникидзе).

Попасть в «десятку»

Проект рассчитан на вовлечение в тихий и активный отдых 10 групп посетителей обновленного сквера: школьников (игры на детской площадке, участие в мастер-классах от библиотеки, пленэры, посещение мероприятий и праздников), подростков (игры на спортплощадке, катание на качелях, творческие вечера на сцене, настольные игры), пенсионеров (тихий отдых, посещение елецкой матани, чтение книг, занятия скандинавской ходьбой, прогулки по скверу у реки), художников (пленэры, организация выставок), читателей библиотеки № 2 (проведение мастер-классов, литературных встреч и конкурсов), литературного сообщества Ельца (чтение книг, проведение тематических встреч), спортсменов (игра в теннис, занятия воркаутом, проведение соревнований), туристов (фото с арт-объектами, посещение мероприятий, прогулки по скверу), постояльцев строящейся неподалеку гостиницы, родителей с маленькими детьми.