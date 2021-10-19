Найдите участок в «Земле для стройки»

Выбираете место под застройку? На помощь придет управление Росреестра по Липецкой области — оно проводит работу по вовлечению земельных участков под жилищное строительство.

Росреестр запустил специальный электронный сервис «Земля для стройки». Сведения об участках, пригодных для возведения на них жилья, отображаются на публичной кадастровой карте (https://pkk.rosreestr.ru), причем число субъектов, подключенных к сервису, растет ежедневно.

Так, в настоящее время в Липецкой области определены 18 мест, которые могут быть использованы для жилищного строительства. Общая их площадь более 18 гектаров.

Таким образом, у ельчан есть возможность найти себе землю для застройки по душе и по средствам и не только на территории своего региона.

— Особенностью электронного сервиса «Земля для стройки» является возможность любого гражданина увидеть и оценить наиболее привлекательные для себя участки, — отмечает руководитель управления Росреестра по Липецкой области Е. В. Кириллова.

Воспользоваться сервисом довольно просто: зайти на сайт публичной кадастровой карты (https://pkk.rosreestr.ru), выбрать «Жилищное строительство», ввести номер региона, двоеточие и звездочку (48:* для Липецкой области) и из открывшегося перечня выбрать любой подходящий участок и получить о нем всю информацию.

А если, напротив, есть желание внести в кадастровую карту свою землю, то нужно кликнуть на ссылку «Подать обращение», заполнить открывшуюся форму и отправить в уполномоченный орган.

Таким образом новый сервис обеспечивает связь между органами исполнительной власти, местного самоуправления и всеми заинтересованными лицами.