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Краеведение

Иванов сад

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На гористом въезде в пригород Ельца Казинку со стороны карьера известкового завода сегодня открывается живописная площадка строительства парка «Иванов сад». Здесь, прорываясь сквозь заросли лиственных деревьев и густого травяного покрова илисто-песчаного грунта, протекает и впадает в Быструю Сосну родниковый ручей, берущий свои истоки из-под каменистых высоких склонов огромного косогорного оврага.

В середине прошлого века эти места были совершенно голыми. Лишь скудная колючая трава да выходящие наружу скалы известняка — вот и весь скромный пейзаж. Стаи птиц, круживших перед непогодой над склонами оврага, оглашали эти безлесые первозданные места неугомонным криком. На всем протяжении оврага — от реки до автотрассы «Дон» — ни стебелька, ни кустика.
В 1944 году в родную Казинку вернулся с фронта комиссованный рядовой Советской Армии Иван Николаевич Колчев, мой родной дядя по матери. В своей автобиографической повести «Золотые корни» я упоминаю о нем как о человеке, существенно изменившем жизнь пригородной слободки благоустройством своего придомового участка и прилегающего к дому огромного оврага размером в два футбольных поля. Эта территория с родниковым ручьем, где юркие гольцы прятались под плиточными камешками, привлекали местных жителей и особенно ребятню.
Наследственный дом Колчевых возвел еще дед Ивана Федор Васильевич, профессиональный строитель. Он был десятником подрядчика на строительстве храма иконы Елецкой Божией Матери в Лучке. Дом стоит у самого оврага, из окна хорошо просматривается елецкая ТЭЦ и южная окраина Ельца. Прямо под небольшим огородом — родниковый колодец, из которого жители ближайших домов брали кристально чистую воду.
Моя детская память сохранила те времена, когда весной, при активном таянии снега, скромный казинский ручей вдруг превращался в буйную реку, заливая ее пойму потоком половодья, временно отрезающим улицы Казинки от нагорной улицы Пушкари. Но тогда ведь и зимы были по-настоящему снежные, дома заметало по самые крыши огромными сугробами, которые при таянии щедро наполняли Быструю Сосну и все ее притоки, в том числе Казинский ручей.
Вешние бурные половодья своими потоками подмывали косогоры, на которых расположены многие улицы Казинки. Это удручающее обстоятельство навело Ивана Колчева на мысль укрепить и упорядочить русло ручья, облагородить его пойму и косогоры оврага. Мне, тогда еще подростку, посчастливилось помогать дяде Ване осуществлять его благородные помыслы.
Однако, как оказалось, справиться с таким трудоемким благоустройством двоим не под силу. И тогда дядя Ваня на свои деньги нанял экскаватор, а затем и бульдозер на известковом заводе (здесь он работал со дня демобилизации из армии и до ухода на пенсию на девятом десятке лет своей жизни). Добросовестные механизаторы, как и планировал Иван Колчев, спрямили русло ручья и соорудили надежную плотину от размыва ливневыми потоками. В результате перепланировки пойма стала пригодной и удобной для земледелия. Далее по плану дяди нужно было высадить деревья для улучшения пейзажа косогоров, а фруктовые саженцы — для будущего сада.
— Владимир, я ведь все это делаю не для себя, — говорил дядя Ваня, когда я приходил ему помогать. — Хочу, чтоб люди радовались жизни, глядя на красоты природы. Человек должен помогать ей быть красивой и полюбить эту простую красоту.
Иван Колчев действительно обожал природу, с упоением слушал пение птиц, дружил с собаками и кошками. Имея рабфаковское образование, дядя увлекался астрономией и естествознанием, об этих науках он любил мне рассказывать всякие интересности. Иногда вспоминал и о войне, ее участником Иван Колчев был с первых дней, пока серьезно не заболел в 1943 году, из-за чего его и комиссовали. После возвращения с фронта он более сорока лет трудился на известковом заводе простым рабочим.
Сегодня благодарные земляки моего дяди во главе с руководством Лавского сельсовета Елецкого района строят именной парк «Иванов сад» — в честь великого труженика, участника Великой Отечественной войны, ветерана труда Ивана Николаевича Колчева.

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В июне в благоустраиваемом Ивановом саду при спонсорской помощи депутата облсовета Владимира Архипенко была установлена купель. Она наполняется родниковой водой. Глава сельского поселения Лавский сельсовет Вадим Овсянников отметил, что в саду планируется обустроить две купели, одна из которых старинная, выложенная из камня. В ней, по преданиям, казинские хозяйки полоскали белье. В будущем они будут использоваться как православные купели.

Владимир ФАЛИН,
член Cоюза журналистов России

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