Как известно, Президент РФ Владимир Путин подписал Указ, устанавливающий в России новый праздник, — День отца. Он впервые отмечался в этом году 17 октября.

Накануне в Ельце положено начало новой традиции — чествовать достойных отцов. В зале заседаний администрации города состоялась встреча с тремя из них. Отцов приветствовали заместители главы администрации города Д. Н. Климов, председателя Совета депутатов А. Б. Изотов, председатель региональной общественной организации поддержки многодетных семей «Благополучие» А. В. Бец. Они подчеркнули: в современном мире, где порой рушатся и подвергаются сомнению вечные семейные ценности, новый праздник призван укрепить исконные русские традиции, духовность, роль отца как добытчика, защитника, крепкой и надежной опоры. Они пожелали мужчинам крепко любить своих жен и детей, охранять, оберегать хрупкий семейный мир, заботиться о своих родных.

Благодарственные письма и подарки (наборы инструментов) в торжественной обстановке получили Борис Анатольевич Пресняков, Владимир Вячеславович Щедрин и Александр Анатольевич Матвиенко. Каждый из них — достойный гражданин и отец!

К примеру, в семье Пресняковых воспитывается семь детей — самый младший Тихон появился на свет нынешним летом. Борис Анатольевич возглавляет загородный оздоровительно-образовательный центр в Елецком районе, но всегда находит время и возможность уделить внимание своим детям. Старший Илья — студент ЕГУ им. И. А. Бунина, дочь Дарья — будущая медсестра, Михаил, Мария, Екатерина — школьники, Никита ходит в детский сад, трехмесячный Тихон только познает жизнь. Все дети Пресняковых активные, целеустремленные. Например, Дарья занимается волонтерской деятельностью и любит спорт, Михаил — дипломант всероссийского конкурса детского рисунка «Разноцветные капли» и «Золотая осень», Мария обыграла всех в школе в шашки и стала победителем всероссийского конкурса рисунков «Волшебство сказочного мира». Борис Анатольевич и его супруга Светлана Валерьевна награждены благодарственным письмом администрации и Совета депутатов Ельца в День любви, семьи и верности.

В семье Владимира Вячеславовича Щедрина растут три девочки: Александра, Варвара и приемная дочь Дарья, оставшаяся несколько лет назад без попечения родителей. Глава семьи одинаково любит всех своих девочек, заботится о них, сам является образцом хорошего семьянина и вместе с женой Наталией Сергеевной учит их добру, справедливости, трудолюбию. В этом году Щедрины были участниками торжественного приема опекунских и приемных семей в администрации Липецкой области.



Александр Анатольевич Матвиенко уже 25 лет служит в МЧС, имеет награды, за его плечами — десятки примеров ликвидации сложных чрезвычайных ситуаций, спасения людей, а также участия в тушении пожаров на территории Липецкой области и в московском регионе. При такой ответственной и трудной работе он находит время для общения с семьей и сыном-девятиклассником, а также занимается добровольческой деятельностью.

Какой праздник без хорошей песни? Ее участникам мероприятия подарили члены художественного коллектива под руководством Стаса Коренева «Черема».