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Благоустройство

На очереди — дома-памятники

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В будущем году в Ельце капитально отремонтируют 4 многоквартирника, которые входят в реестр объектов культурного наследия. Это МКД № 9 на ул. Маяковского, № 129 на ул. Октябрьской, № 110 на ул. Пушкина и № 105 на ул. Мира.

Фото времен СССР: дом № 105 на ул. Мира. Тогда там располагались «Хозтовары», сейчас на первом этаже аптека и магазин «Природа», второй этаж по-прежнему жилой.

Такие многоквартирники — самая сложная категория домов для проведения капремонта, отмечают в региональном Фонде капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, потому что к их восстановлению необходимо применять особые подходы: нужно провести экспертизу, получить заключение, согласовать проектно-сметную документацию и много других нюансов. В региональную программу капремонта включены более 80 таких зданий.
В следующем году в Липецкой области планируется провести капитальный ремонт в 8 домах-памятниках: 4 из них в Ельце, 2 дома в Липецке и по одному — в Лебедяни и Чаплыгине.
Как сообщила «Красному знамени» ведущий специалист по связям с общественностью Фонда капитального ремонта Липецкой области Наталья Моисеева, в большинстве построек в 2022 году обновят инженерные сети, кровлю, фасады и фундаменты.
У каждого из этих домов своя долгая история. К примеру, городская усадьба по елецкому адресу: ул. Мира, д. 105 построена в первой половине XIX века. В середине ХIХ века ей владел купец Кирилл Желудков, а в конце того же столетия — Иван Скуфьин. Это была усадьба, состоявшая из главного дома и флигеля, они располагались главными фасадами по красной линии. Убранство фасада кирпичного двухэтажного дома выполнено в стиле поздней классики, стены оставлены гладкими, с прямоугольными окнами.

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