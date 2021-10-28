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Благоустройство

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Две хорошие новости от регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ООО «ТЭКО-Сервис»: фирма закупила для Ельца 50 пластиковых евроконтейнеров под ТКО и 8 бункеров под крупногабарит, горожане стали понятливее в плане обеспечения доступа мусоровозов к контейнерным площадкам (проблема очень серьезная, влияющая на соблюдение графика вывоза отходов).

Новые бункеры для крупногабаритного мусора скоро займут свои места на улицах Ельца.


«Пристани» для «лодок»

Новые накопители для ТКО в ближайшее время планируют разместить на различных елецких площадках. Благоустройством точек накопления отходов региональный оператор занимается постоянно и, кстати сказать, бесплатно. С начала октября ТЭКО уже расставила по городу 4 восьмикубовых накопителя под крупногабаритные отходы.
Так называемыми «лодками» были усилены особенно проблемные площадки, на которых ранее чаще всего образовывались несанкционированные свалки: дополнительные накопители под КГО появились на улице Магистральной (в районе ПОГА), в поселке Электрик (возле дома № 15), а также на улицах Костенко и Клары Цеткин. Вскоре после определения мест расположения в городе появятся еще 4 дополнительных бункера.
Адреса для установки всех накопителей согласуются с муниципальным управлением коммунального хозяйства. Но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что расставят их там, где они больше всего необходимы.


Мешать стали поменьше

Как отмечают специалисты фирмы — регионального оператора, «намечается сдвиг в сторону положительной динамики в проблеме парковки авто возле контейнерных площадок»: прежде очень часто грузовики ТЭКО не могли подъехать к этим местам, чтобы забрать ТКО.
Постепенно ситуация улучшается, однако в последние дни октября по адресам некоторых городских организаций экипажи ТЭКО по тем же причинам не могли своевременно опустошить мусорные накопители. Руководство фирм-юрлиц, заключивших договоры с региональным оператором, в курсе, в какие дни недели приезжает мусоровоз. Выходит, что ответственность за качественное исполнение работы в данном случае лежит в том числе и на заказчике.

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