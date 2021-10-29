История городских курантов

В предстоящее воскресенье исполнится 45 лет с того дня, как со старинной водонапорной башни, расположенной в центре Ельца, впервые подали свой голос елецкие куранты, ставшие одним из символов нашего города. Случилось это 7 ноября 1976 года и сегодня уже далеко не все помнят, что когда-то башня была без часов, выглядела убого и вообще ее едва не снесли.

Мне довелось встречаться с человеком, благодаря которому старинное архитектурное сооружение не только сохранилось, но и превратилось в городскую достопримечательность. Звали этого ельчанина, фронтовика, кавалера ордена Славы Александр Николаевич Яцунов.

Фронтовик, кавалер ордена Славы А. Н. Яцунов, придумавший елецкие куранты.



Лепота и убожество



В середине 70-х годов прошлого века власти Ельца решили реконструировать площади Ленина. Архитекторы и строители переделали тут все, даже старый памятник вождю мирового пролетариата заменили на более масштабную и солидную фигуру. В итоге приемная комиссия, оглядев главную площадь города, осталась довольна переменами. Лепота!

Но тут взгляд одного из чиновников упал на старую водонапорную башню, смотревшуюся в обновленном пейзаже словно гнилой зуб по соседству с новенькими фарфоровыми коронками.

— Что за убожество? — недовольно поморщился начальник — С этим надо что-то делать…

Еще во время Великой Отечественной войны в башню попало несколько снарядов. С тех пор старинное сооружение венчали не кирпичные зубцы, срезанные взрывом, а невесть как выросшая здесь березка.



Оставить или разрушить?



Что делать с башней, городские чиновники думали долго. Обсуждалось даже полное уничтожение 18-метровой постройки. Мол, кирпичная кладка старая, аж 1872 года, да к тому же пострадала во время войны, не ровен час рухнет.

— И вообще, — рассуждали сторонники сноса, — этот искалеченный войной архитектурный пережиток прошлого портит общий вид городского центра.

В те годы коммунальное хозяйство Ельца возглавлял кавалер ордена Славы, фронтовик Александр Николаевич Яцунов. Он был категорически против сноса красивой восьмигранной башни. Мечтал найти достойное и полезное применение старинной постройке, много десятков лет снабжавшей центр города питьевой водой. Только в 1932 году, когда в Ельце появилась новая, более совершенная система водоснабжения, надобность в водонапорной башне отпала.

В войну 18-метровая красавица чудом выстояла во время артобстрелов и бомбежек. Яцунов вспомнил, как и сам едва не погиб в грозном 1943-м.



На Карельском фронте



Случилось это в Карелии, где Александр Николаевич сражался в полковой разведке против союзников германских фашистов — финнов. Позиции красноармейцев и их неприятеля разделяло замерзшее озеро. Причем траншеи противника скрывались в густом хвойном лесу, росшем на финской стороне. Красноармейцы же окопались на голом каменистом берегу, где им сильно досаждали вражеские минометы. Командир полка поставил перед нашими разведчиками задачу: уничтожить огневые точки противника.

Выполнять приказ под прикрытием метели отправились 11 человек, в том числе и Александр Яцунов. По льду озера воины перебрались на вражеский берег. Тихо сняли часовых. Наш земляк заполз на крышу вражеской землянки и бросил в дымовую трубу несколько гранат. Уничтожив минометы на позиции врага, разведчики начали отходить к своим.



Русская речь



Возвращаясь, красноармейцы попали под яростный артобстрел фашистов, опомнившихся от дерзкого нападения. Лед озера вздыбили взрывы снарядов. Александр и два его товарища угодили в ледяную купель. Лишь Яцунов сумел выкарабкаться из полыньи, но жгучий мороз тотчас сковал одежду, превратив ее в ледяной панцирь. Какое-то время контуженный Саша с трудом полз, не разбирая пути. Вскоре пронизанный смертельным холодом разведчик уже не мог пошевелиться. Сквозь смежающиеся веки увидел фигуры двух шагавших к нему солдат. В угасающем сознании мелькнула мысль: «Финны…». Один из них вскинул автомат и, направив ствол в сторону Яцунова, произнес фразу, которая с той поры накрепко врезалась в память Александра: «Хтой-то ляжить, кажись хвин». Незатейливая речь простого русского мужика в тот момент прозвучала для разведчика спасительной музыкой. «Наши!» — успел обрадоваться Алексадр и потерял сознание.

Позже, за участие в операции по уничтожению финских минометов А. Н. Яцунов получил медаль «За отвагу».



Авторы достопримечательности



Идея о том, как использовать водонапорную башню, пришла к Александру Николаевичу во время командировки в г. Грязи, где проходил смотр благоустройства городов Липецкой области. На здании тамошнего горисполкома А. Н. Яцунов увидел часы. И вдруг его осенило: «А что если в Ельце установить такие на башне?! Получатся городские куранты!».

Оказалось, грязинское диво изготовил мастер-самоучка Михаил Тимофеевич Гребенкин. Яцунов связался с ним, пригласил в Елец. Осмотрев старую башню, часовщик взял лист бумаги, карандаш и набросал простенький эскиз, а также список нужных элементов, в котором значились: 4 циферблата (по числу сторон света), 8 стрелок, 4 редуктора для их вращения, аккумуляторы, прочие механизмы. Оба энтузиаста тут же отправились в елецкий горисполком к его тогдашнему председателю В. А. Безуглому.



Безуглый «загорелся»



Виктор Алексеевич сразу «загорелся» идеей елецкого Биг-Бэна. В целях экономии средств городской казны предложил изготовить его на городских предприятиях, обзвонил директоров…

В итоге на заводе медицинского оборудования обещали сделать циферблаты и стрелки. Необходимая для этого нержавеющая сталь нашлась на елецком молокозаводе. Специалисты энергомеханического предприятия взялись собрать редукторы. А на кирпичном дали согласие изготовить партию нестандартного кирпича — под старину. Именно им работники водоканала и коммунального хозяйства Ельца выложили покалеченные стены и зубцы на старой башне.



Внутри башни



Александр Николаевич Яцунов рассказывал, что внутренние помещения восьмигранника, оказались переполнены мусором. Его оттуда вывезли более 60 кубометров. Демонтировали и старинную емкость из проклепанного железа, служившую резервуаром для воды, диаметром 6 и высотой 12 метров.

Меж этажами сделали новую лестницу. На самом верху пробили отверстия под циферблаты и оборудовали специальную отапливаемую зимой комнату, где смонтировали все нужное оборудование, а также установили большие напольные часы. Их бой, усиленный репродукторами по сию пору слышат ельчане и гости города.

С этими часами вышла целая история. В эпоху тотального дефицита хронометр заказывали аж через Москву! Об этом похлопотал первый секретарь елецкого горкома КПСС Александр Сергеевич Белых.

История с тремя экземплярами

Вскоре из столицы в адрес елецкого горторга пришло 3 (!) экземпляра роскошных напольных часов. Первый — установили в башне. Второй — чудесным образом исчез из стен горторга. А третий — Александр Николаевич Яцунов поставил в своем рабочем кабинете. Уж больно они ему приглянулись. К тому же, согласитесь, как автор идеи создания елецких курантов он имел право внести в скромную обстановку служебных апартаментов чуточку барства. Но «барствовал» Яцунов недолго. Вскоре красоту заметил В. А. Безуглый.

— Ух, ты! Где достал такую прелесть?!

Узнав, что дефицитная вещь — казенная, председатель горисполкома тут же распорядился перенести обнову в свой кабинет. Тебе, мол, не по чину, субординация и все такое…

Кстати сказать, солидный напольный хронометр до сих пор исправно работает и украшает рабочую комнату главы Ельца Е. В. Боровских.



А если завтра война?



Интересная история произошла с микрофонами и громкоговорителями, которые «пожертвовали» для главных городских часов местные связисты. Репродукторы имелись у них в запасе.

— Поймите, я не могу их вам отдать, — упирался начальник районного узла связи Иван Владимирович Парахин в разговоре с В. А. Безуглым. — Это же неприкосновенный запас, «НЗ». А если завтра война или ЧП? Громкоговорители ведь за мной числятся, стало быть, и спрос с меня будет. Не могу отдать, ей Богу, Виктор Алексеевич!

— Ты, Бога-то к нашему делу не приплетай, а лучше скажи мне, кто в Ельце председатель горисполкома? — зыркнул исподлобья Безуглый.

— Вы…

— Вот то-то и оно! Посему ставь на башню свои «оралки». И точка.

Так елецкие куранты обрели свой громкий голос.

Хозрастчет и карьера

Следующей проблемой стала позиция директора завода медицинского оборудования. Он заявил А. Н. Яцунову.

— Заплатите тысячу рублей за каждый изготовленный циферблат. Иначе продукцию не отдам!

Строптивого директора вызвали «на ковер» к первому секретарю Елецкого горкома КПСС А. С. Белых.

— Что ты хорошего для города сделал? — обратился к заводскому начальнику партработник. — Люди, понимаешь, доброе дело задумали, часы для всего Ельца, а ты… Или на бюро горкома партии захотел?!

Тут надо сказать, что, если руководителя «песочили» на бюро горкома КПСС, это могло кончиться плохо. В особо тяжких случаях провинившийся лишался партийного билета, что было равнозначно концу карьеры.

— Так что, на бюро тебя вызывать или сам циферблаты отдашь? — недобро прищурил глаза Белых.

— Сам отдам, — обреченно махнул рукой директор. — Партбилет дороже.

Присутствовавший при разговоре А. Н. Яцунов тут же вспомнил историю со своим партийным билетом, который пришлось поменять на фронте.



Партбилет и «Ландыш»



Случилось это во время ожесточенных боев на финской границе. Фашисты укрепились на высоте, которую пришлось брать штурмом, в лоб.

Накануне яростной атаки Яцунов раздобыл флакон одеколона «Ландыш». Хоть и война, а выглядеть щегольски и пахнуть хорошо, считалось шиком, мол, знай наших! Разведка — элита армии!

Во время штурма высоты Александр чудом остался жив. Осколок снаряда ударил разведчика в грудь, свалив на землю. По счастью, смертельный кусок металла угодил в толстостенный пузырек «Ландыша», лежавший в кармане гимнастерки. Стекляшка, спасшая солдату жизнь, разбилась вдребезги, и душистый одеколон залил партбилет, хранившийся по соседству. «Корочку» после кровопролитного боя пришлось менять. За мужество, проявленное при взятии неприступной высоты, Яцунов был удостоен ордена Славы.



Бьют часы на старой башне



После войны Александра Николаевича вернулся в родной Елец. С любовью восстанавливал и обустраивал его все последующие годы жизни. Во многом благодаря А. Н. Яцунову у нас появилась такая достопримечательность, как городские куранты. Они зазвонили 7 ноября (событие, по тогдашним правилам приурочили к очередной годовщине Октябрьской революции) в 10 часов утра. Народ, вышедший на традиционную для тех лет демонстрацию по случаю праздника, с удивлением и радостью взирал на старинную башню, помолодевшую и получившую, по сути, вторую жизнь.

Поныне над городом плывет мелодичный перезвон курантов. Вот уже 45 лет бьют часы на старой башне, значит, жизнь в Ельце продолжается!