Антиковидные ограничения: как они соблюдаются в магазинах

Межведомственные комиссии проверяют соблюдение антиковидных ограничений в елецких торговых объектах.

В поселке Строитель из нескольких магазинов, проверенных в один из таких рейдов представителями управления гражданской защиты, аварийно-спасательной службы и комитета потребительского рынка, на момент проведения мониторинга без претензий к соблюдению норм санитарно-эпидемиологического законодательства работал только магазин автозапчастей.

К другим торговым объектам у проверяющих возникли вопросы: там не соблюдался масочный режим, отсутствовали антисептики для покупателей, помещения убираются не каждые 2 часа, как положено. Составлены протоколы осмотров. К нарушителям применят меры административного воздействия.

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Рейды по соблюдению требований законодательства, касающегося антиковидных ограничений, будут продолжены, их будут систематически проводить в местах (на объектах) с массовым пребыванием людей: в общественном транспорте, на предприятиях торговли и сферы обслуживания, в точках общепита.

Общеизвестно, что на сегодняшний день, несмотря на осложняющуюся обстановку с распространением COVID-19, в маршрутных автобусах подавляющее число пассажиров едет без медицинской маски либо носят ее для проформы, не закрывая нос и рот. Зачастую плохой пример в этом плане подают водители маршруток, продавцы и представители других сфер деятельности. Важно помнить: нарушение санитарных антиковидных требований чревато штрафами: для физлиц — от одной до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 50 тысяч рублей и для юрлиц — от 100 до 300 тысяч рублей.