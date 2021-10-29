Елец в объективе фотоаппарата

Ельчанин, увлеченный фотоискусством, директор МАУК «Городские парки» А. Е. Карасев стал победителем конкурса фонда капитального ремонта Липецкой области и управления градостроительства региона «Видеть».

А. Е. Карасев с наградами.

Всего в состязании приняли участие около 70 человек. Они представили более 250 работ. Александр Евгеньевич отправил на оценку жюри снимки с изображением достопримечательностей, зданий, улиц, парков Ельца. Он занял первое место в номинации «Посмотри в будущее» и второе — в «Оглянись в прошлое».

Наиболее запоминающимися работами для зрителей финальной выставки стали «И днем, и ночью», «Античные мотивы» и «Вид на Елец с ул. Коммунаров».