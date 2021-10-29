новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Знай наших!

Елец в объективе фотоаппарата

0 7

Ельчанин, увлеченный фотоискусством, директор МАУК «Городские парки» А. Е. Карасев стал победителем конкурса фонда капитального ремонта Липецкой области и управления градостроительства региона «Видеть».

А. Е. Карасев с наградами.

Всего в состязании приняли участие около 70 человек. Они представили более 250 работ. Александр Евгеньевич отправил на оценку жюри снимки с изображением достопримечательностей, зданий, улиц, парков Ельца. Он занял первое место в номинации «Посмотри в будущее» и второе — в «Оглянись в прошлое».
Наиболее запоминающимися работами для зрителей финальной выставки стали «И днем, и ночью», «Античные мотивы» и «Вид на Елец с ул. Коммунаров».

Вам также могут понравиться Еще от автора

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности
More Stories

Представлен первый органический атлас России

Елецкие самбисты завоевали медали на Всероссийском фестивале…

«Красное знамя» в десятке лучших газет России

Кирилл Гоцук дебютировал в премьер-лиге российского футбола

Золото и серебро: ельчане стали победителями соревнований…

1 из 8