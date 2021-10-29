«Золотые» значки железнодорожников

Сотрудники Юго-Восточной дирекции тяги эксплуатационного локомотивного депо Елец — Северный успешно выполнили установленные нормативные требования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Под руководством лидера совета молодежи Евгения Кузенко ведущий инженер-теплотехник Алексей Захаров, помощники машиниста электровоза Кирилл Удалов и Владимир Киреев, машинист тепловоза Евгений Жуков, начальник технического отдела Александр Мосин, машинисты электровоза Сергей Пантюхин и Игорь Карасев, экономист Екатерина Дорохина отлично подготовились к испытаниям. Успех достигнут во многом благодаря постоянным занятиям спортом и участию в различных физкультурно-оздоровительных мероприятиях, проводимых профкомом предприятия. В результате все 100 сотрудников получили золотой знак ГТО.